Video: मौत को करीब से महसूस किया कबड्डी खेल रहे बच्चे! आकाशीय बिजली गिरने से बाल-बाल बचे सभी खिलाड़ी

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रविवार की सुबह मौसम खुशनुमा था और चारों ओर बादलों ने आसमान को ढक रखा था. इसी बीच जिले के किसान डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में बच्चे कबड्डी खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे. खेल पूरे उत्साह से चल रहा था, तभी अचानक तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी.

तेज रोशनी और जोरदार आवाज से मैदान में मौजूद बच्चे सन्न रह गए और कुछ पल तक कुछ समझ नहीं पाए. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई. बिजली गिरने की घटना से घबराए बच्चे तुरंत भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए. हादसे के बाद कुछ समय तक मैदान में अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी बच्चे संभल गए.

इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि ग्राउंड से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक बच्चा मोबाइल से कबड्डी मैच का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. अचानक बिजली गिरने का दृश्य उसके कैमरे में कैद हो गया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग देखकर हैरान रह गए हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को छुट्टी के दिन खेलने में मशगूल बच्चों ने अचानक मौत को करीब से महसूस किया.

अचानक घटी इस प्राकृतिक घटना ने सभी को डरा दिया. ग्रामीणों ने कहा कि यह ईश्वर की कृपा रही कि बिजली मैदान में गिरने के बावजूद किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा. फिलहाल, प्रशासन ने लोगों को मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है और बारिश के समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है.

