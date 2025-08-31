scorecardresearch
 

Feedback

Video: मौत को करीब से महसूस किया कबड्डी खेल रहे बच्चे! आकाशीय बिजली गिरने से बाल-बाल बचे सभी खिलाड़ी

उत्तर प्रदेश के बस्ती में रविवार को बड़ा हादसा टल गया. किसान डिग्री कॉलेज ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे बच्चों के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. तेज रोशनी और धमाके से बच्चे सन्न रह गए और तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर भागे. गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ. पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Advertisement
X
कॉलेज के मैदान में बच्चे कबड्डी खेल रहे थे.(Photo: Santosh Kumar Singh/ITG)
कॉलेज के मैदान में बच्चे कबड्डी खेल रहे थे.(Photo: Santosh Kumar Singh/ITG)

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रविवार की सुबह मौसम खुशनुमा था और चारों ओर बादलों ने आसमान को ढक रखा था. इसी बीच जिले के किसान डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में बच्चे कबड्डी खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे. खेल पूरे उत्साह से चल रहा था, तभी अचानक तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी. 

तेज रोशनी और जोरदार आवाज से मैदान में मौजूद बच्चे सन्न रह गए और कुछ पल तक कुछ समझ नहीं पाए. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई. बिजली गिरने की घटना से घबराए बच्चे तुरंत भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए. हादसे के बाद कुछ समय तक मैदान में अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी बच्चे संभल गए.

यह भी पढ़ें: एक साइकिल, तीन बच्चे, चलाते-चलाते निकल गए 80 KM दूर... तलाश में 25 घंटे भटकती रही बस्ती पुलिस, CCTV से मिला सुराग

सम्बंधित ख़बरें

basti news
बस्ती के महिला अस्पताल में हुई मारपीट 
अस्पताल में भिड़े दो डॉक्टर (Photo: Screengrab)
UP: महिला अस्पताल में जूता-थप्पड़कांड, पीड़ित डॉक्टर रोते हुए पहुंचा थाने 
Children from basti left for another district on bicycles (Photo: Screengrab)
एक साइकिल, तीन बच्चे, निकल गए 80 KM दूर... तलाश में 25 घंटे भटकती रही बस्ती पुलिस 
Pakistani student sentenced to death over 'blasphemous' Whatsapp messages
एक दिन में 1000 कॉल और पांच हजार मैसेज... सिरफिरे से परेशान लखनऊ की डॉक्टर 
Bihar MBBS First Round Admission Cancelled
गले में आला और मुंह पर मास्क... दवा लिखते ही खुल गई मुन्नाभाई MBBS की पोल 

इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि ग्राउंड से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक बच्चा मोबाइल से कबड्डी मैच का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. अचानक बिजली गिरने का दृश्य उसके कैमरे में कैद हो गया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग देखकर हैरान रह गए हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को छुट्टी के दिन खेलने में मशगूल बच्चों ने अचानक मौत को करीब से महसूस किया.

Advertisement

देखें वीडियो...

अचानक घटी इस प्राकृतिक घटना ने सभी को डरा दिया. ग्रामीणों ने कहा कि यह ईश्वर की कृपा रही कि बिजली मैदान में गिरने के बावजूद किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा. फिलहाल, प्रशासन ने लोगों को मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है और बारिश के समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement