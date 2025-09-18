scorecardresearch
 

कौशांबी: आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की दर्दनाक मौत, एक किशोरी झुलसी, गांव में पसरा मातम

यूपी के कौशांबी जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक 14 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई. उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस और राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

कौशांबी जिले में बुधवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक किशोरी झुलस गई. हादसे के बाद गांवों में कोहराम मच गया. पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पहला मामला कोखराज थाना क्षेत्र के पल्टीपुर अंधवा टेढ़ी मोड़ का है. यहां की रहने वाली लीलावती (36) पत्नी रमेश सोनकर जंगल में बकरियां चरा रही थी. अचानक गरज के साथ बारिश शुरू हुई तो महिला और उसकी बकरियां पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं. तभी आकाशीय बिजली गिरी और लीलावती समेत दो बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई.

आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की मौत

दूसरी घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के देवरा पट्टी नरवर गांव में हुई. यहां की रहने वाली शाहजहां बेगम खेत में करेला तोड़ रही थी. बारिश के दौरान गिरी बिजली की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गई. थोड़ी देर बाद शाहजहां बेगम की भी मौके पर ही मौत हो गई.

14 वर्षीय बिजली  गिरने से झुलसी

इसी दौरान परऊमिया का पूरा की 14 वर्षीय शशि पुत्री राम नारायण भी बिजली गिरने से झुलस गई. परिजनों ने उसे मूरतगंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज जारी है. एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया कि दो थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली से दो लोगों की मौत और एक लड़की के घायल होने की सूचना है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
 

