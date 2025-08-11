कढ़ाई पनीर में निकला लेग पीस! रेस्टोरेंट पर भड़के मंदिर के सेवादार, बोले- सावन के आखिरी दिन कर दिया धर्म भ्रष्ट

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक रेस्टोरेंट की लापरवाही का मामला सामने आया है. आरोप है कि रेस्टोरेंट ने ऑनलाइन वेज खाने के ऑर्डर में नॉनवेज परोस दिया. स्थानीय मंदिर के सेवादार धीरज सिंह ने इस घटना की शिकायत जिला प्रशासन से की है. जिसके बाद फूड विभाग और पुलिस जांच-पड़ताल में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा निवासी धीरज सिंह ने शनिवार रात अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए छोटे चौराहे स्थित एक रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर, पनीर फ्राई राइस और पांच रुमाली रोटियां ऑनलाइन मंगवाईं थीं. लेकिन खाने के दौरान उन्हें पनीर में कुछ अटपटा लगा. जांच करने पर डिश में नॉनवेज का लेग पीस मिला.

धीरज सिंह, जो कि एक मंदिर के सेवादार हैं, ने कहा- "सावन के आखिरी दिन और रक्षाबंधन के मौके पर हमारे पूरे वेज परिवार को नॉनवेज परोसकर धर्म भ्रष्ट किया गया. शिकायत करने पर रेस्टोरेंट वाले ने उल्टा हमें ही धमकी दी." जिसके बाद धीरज ने रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत की.

वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया. ADM वित्त के निर्देश पर मुख्य खाद्य अधिकारी शैलेश दीक्षित ने टीम के साथ रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. जांच में सामने आया कि ऑनलाइन किए गए ऑर्डर की अदला-बदली हो गई थी. साथ ही रेस्टोरेंट में वेज-नॉनवेज खाना एक साथ पकाया जा रहा था.

खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट से मैदा और ग्रेवी के नमूने लिए और आदेश दिया कि जब तक वेज और नॉनवेज अलग-अलग किचन में नहीं बनते, रेस्टोरेंट में खाना बनाने पर रोक रहेगी. फिलहाल के लिए रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है. मामले मे सीओ सदर दीपक यादव ने बताया मामले की जांच की जा रही है. दोषी पर एक्शन होगा.

