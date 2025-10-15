ललितपुर में शराबी पुलिसकर्मी ने मासूम पर तानी सरकारी बंदूक, SP ने लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाला मामला सामने आया है. उपचुनाव ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने नशे में धुत होकर अपनी सरकारी बंदूक अपने शराबी साथी को थमा दी. दोनों ने मिलकर सड़कों पर जमकर उपद्रव किया और लोगों में डर का माहौल बना दिया.

यह घटना ललितपुर नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव मतदान के दौरान सुभाषपुरा मतदान केंद्र के पास की बताई जा रही है. पुलिस कर्मी दिनेश अवस्थी वहां ड्यूटी पर तैनात था. बताया गया कि वह अपने साथी राजकुमार के साथ शराब पीकर ड्यूटी स्थल पर पहुंचा. नशे में धुत होने के बाद उसने अपनी सरकारी बंदूक राजकुमार को दे दी.

नशे में धुत पुलिसकर्मी ने किया उपद्रव

वीडियो में दिखा कि शराबी युवक सरकारी बंदूक लहराते हुए सड़कों पर लोगों को डराता रहा. यहां तक कि मतदान केंद्र के पास बैठी एक मासूम बच्ची पर भी उसने बंदूक तान दी. मौके पर मौजूद लोग भयभीत होकर भागते नजर आए.

एसपी ने किया किया निलंबित

मौके पर अधिकारी मौजूद होने के बावजूद किसी ने बंदूक जमा नहीं करवाई. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. SP ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी दिनेश अवस्थी को निलंबित कर दिया है. पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल चौराहा और उसके आसपास का बताया जा रहा है.

(रिपोर्ट- मनीष सोनी)

