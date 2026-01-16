 केजीएमयू का इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद अदील गिरफ्तार, नर्सिंग छात्रा को बुलाता था रूम पर

लखनऊ में केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर पर नर्सिंग छात्रा के साथ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं. आरोपी मोहम्मद अदील पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को लखनऊ के रेडक्रास अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में छात्रा ने बताया कि आरोपी ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का वादा किया. इसके बाद आरोपी ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाना शुरू किया और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता ने कहा कि जब भी उसने शादी के बारे में दबाव डाला, आरोपी हर बार टालमटोल करता रहा. साथ ही धमकी दी कि अगर शादी की बात दोबारा की गई तो उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आरोपी लगातार फरार था.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अदील कैसरबाग स्थित आगा साहब की कोठी के एक फ्लैट में रहता था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए तीन टीमें लगा दीं और मुखबिरों की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक की. तहकीकात के दौरान पता चला कि आरोपी कई दिनों से फरार था और पुलिस से बचने के लिए लगातार जगह बदल रहा था. बुधवार को रेडक्रास अस्पताल के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल कैसरबाग थाने में रखा गया है.पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे लंबे समय तक अपने फ्लैट में बुलाया. इस दौरान आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और धमकी दी कि अगर उसने शादी के लिए दबाव डाला, तो उसके फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे. पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी के बार-बार टालने और धमकाने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी. यही कारण है कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि आरोपी पर दर्ज मामला गंभीर है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. आरोपी पर IPC की धारा 376 (रेप), 504 (जानबूझकर किसी को परेशान करना) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमों को सक्रिय रखा गया था और मुखबिरों की मदद से उसे रेडक्रास अस्पताल के पास पकड़ा गया. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने अपनी शारीरिक शोषण की हरकतों के दौरान कितनी बार छात्रा को धमकाया और कितनी बार अश्लील फोटो या वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया.

सुरक्षा और छात्राओं के लिए चेतावनी

इस घटना के बाद नर्सिंग और मेडिकल छात्रों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने कहा कि छात्राओं को ऐसे मामलों में तुरंत थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और किसी भी तरह की धमकी मिलने पर पुलिस को जानकारी देनी चाहिए. थाने के अधिकारियों ने यह भी कहा कि मेडिकल और नर्सिंग छात्राओं को अपने फ्लैट या कमरे में अकेले किसी पर भरोसा करने से बचना चाहिए. किसी भी तरह के शारीरिक शोषण या ब्लैकमेलिंग की घटनाओं में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

---- समाप्त ----