यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को BJP ने दी नई जिम्मेदारी, बिहार विधानसभा चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने बिहार का सह प्रभारी नियुक्त किया है. माना जा रहा है कि बीजेपी ने बिहार में ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए यह बड़ा दांव खेला है.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है. यह फैसला पार्टी और संगठन में उनके बढ़ते कद को दर्शाता है. उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि वह कोईरी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, जिसकी बिहार में अच्छी खासी आबादी है. भाजपा ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह बिहार में ओबीसी वोटों को अपने पक्ष में करना चाहती है. 

संगठन में मौर्य का अनुभव

केशव प्रसाद मौर्य का संगठनात्मक अनुभव काफी पुराना है. साल 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे. पार्टी ने उनके इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें बिहार का सह प्रभारी नियुक्त किया है. 

वह बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर काम करेंगे. यह जिम्मेदारी मिलने से पहले ही उन्हें भगवान बुद्ध के अस्थि कलश और 56 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस भेजा गया था, जो आमतौर पर केंद्रीय मंत्री ही करते हैं. 

बिहार चुनाव में बड़ा ओबीसी दांव

केशव प्रसाद मौर्य को बिहार में सह प्रभारी बनाए जाने को बीजेपी का एक बड़ा ओबीसी दांव माना जा रहा है. वह यूपी में पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं और उनकी कोईरी कुशवाहा बिरादरी का बिहार में बड़ा वोट बैंक है. 

भाजपा इस कदम से बिहार चुनाव में ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. लंबे समय से ऐसी अटकलें थीं कि उन्हें यूपी के डिप्टी सीएम के अलावा कोई और जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, जो अब पूरी हो गई है. 

---- समाप्त ----
