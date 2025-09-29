कविनगर रामलीला मैदान में नशे में धुत कार चालक का तांडव, सोते दुकानदारों पर चढ़ाई कार, Video

गाजियाबाद के कविनगर स्थित श्री धार्मिक रामलीला मैदान में बीती शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. देर रात करीब 3:31 बजे शराब के नशे में धुत कार सवार मैदान में दाखिल हुए और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वहां सो रहे दुकानदारों पर गाड़ी चढ़ा दी.

घटना में दुकानदार मदनगोपाल उर्फ पिंटू, विवेक और हीरेश गंभीर रूप से घायल हो गए. यही नहीं, आरोपी चालक ने गेट नंबर-2 और ई-ब्लॉक गेट को भी टक्कर मार दी, जिससे दोनों गेट क्षतिग्रस्त हो गए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

नशे में धुत कार सवार शख्स ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे कार दुकानदारों के ऊपर से गुजरती है और चालक बिना रुके गाड़ी लेकर भाग जाता है. शोर मचने पर समिति के लोगों ने गेट बंद कर आरोपी को रोकने की कोशिश की लेकिन वह गेट को टक्कर मारकर फरार हो गया.

सूचना मिलने पर समिति के पदाधिकारियों ने तुरंत कविनगर पुलिस को सूचना दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही मैदान में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करने का आग्रह भी किया गया.

घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मेरठ निवासी आरोपी युवक ईशान को गिरफ्तार कर लिया है. CCTV फुटेज की मदद से फरार अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी.



