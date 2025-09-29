scorecardresearch
 

Feedback

कविनगर रामलीला मैदान में नशे में धुत कार चालक का तांडव, सोते दुकानदारों पर चढ़ाई कार, Video

गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में देर रात शराब के नशे में धुत कार चालक ने मैदान में सो रहे दुकानदारों पर गाड़ी चढ़ा दी. घटना में तीन दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुए. पूरी घटना CCTV में कैद हुई. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
शराब के नशे में युवक ने लोगों पर कार चढ़ाई (Photo: Screengrab)
शराब के नशे में युवक ने लोगों पर कार चढ़ाई (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के कविनगर स्थित श्री धार्मिक रामलीला मैदान में बीती शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. देर रात करीब 3:31 बजे शराब के नशे में धुत कार सवार मैदान में दाखिल हुए और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वहां सो रहे दुकानदारों पर गाड़ी चढ़ा दी.

घटना में दुकानदार मदनगोपाल उर्फ पिंटू, विवेक और हीरेश गंभीर रूप से घायल हो गए. यही नहीं, आरोपी चालक ने गेट नंबर-2 और ई-ब्लॉक गेट को भी टक्कर मार दी, जिससे दोनों गेट क्षतिग्रस्त हो गए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

नशे में धुत कार सवार शख्स ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई

सम्बंधित ख़बरें

पूर्व मंगेतर पर किया जानलेवा हमला. (Photo: AI)
नंबर ब्लॉक करने पर भड़की महिला, एक्स मंगेतर पर कार चढ़ाई, फिर मारा चाकू! 
नशे में धुत पुलिस
नेशनल हाइवे पर नशे में धुत दारोगा ने मजदूर पर कार चढ़ाई 
प्रगति मैदान, दिल्ली
ऑडी बैरिकेड पर चढ़ी, बाल-बाल बचे दिल्ली पुलिस के सिपाही 
एक्सीडेंट
युवक ने 6 साल की मासूम पर कार चढ़ाई, हादसा CCTV में कैद 
गाजियाबाद में MBA की छात्रा को एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनाया गया है. (Photo: ITG)
एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनीं गाजियाबाद की स्कूल-कॉलेज गर्ल्स! 

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे कार दुकानदारों के ऊपर से गुजरती है और चालक बिना रुके गाड़ी लेकर भाग जाता है. शोर मचने पर समिति के लोगों ने गेट बंद कर आरोपी को रोकने की कोशिश की लेकिन वह गेट को टक्कर मारकर फरार हो गया.

सूचना मिलने पर समिति के पदाधिकारियों ने तुरंत कविनगर पुलिस को सूचना दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही मैदान में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करने का आग्रह भी किया गया.

Advertisement

घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मेरठ निवासी आरोपी युवक ईशान को गिरफ्तार कर लिया है. CCTV फुटेज की मदद से फरार अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement