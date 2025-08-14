कौशांबी: 'साथ में जान देंगे', बोल नाबालिग प्रेमिका को जहर खिलाकर मारा, खुद मौके से फरार हुआ प्रेमी

कौशांबी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 17 वर्षीय किशोरी की जहर खाने से मौत हो गई. आरोप है कि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी टूटने की खबर के बाद उसे जहर खाने के लिए उकसाया और खुद भी खाने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गया और मौके से फरार हो गया.

घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पश्चिम शरीरा गांव की है. मृतका का पड़ोस में रहने वाले श्याम बाबू से कई सालों से प्रेम संबंध था. जब इस बारे में घरवालों को पता चला तो उन्होंने मिलने-जुलने पर रोक लगा दी. इसके बावजूद दोनों का मिलना जारी रहा. परिजन इस रिश्ते से परेशान होकर उसकी शादी तय कर चुके थे, बुधवार को सगाई होनी थी.

17 साल की नाबालिग लड़की ने खाया जहर

सगाई की खबर मिलने पर बॉयफ्रेंड ने किशोरी से मुलाकात की और दोनों ने जहर खाने का फैसला किया. बॉयफ्रेंड के कहने पर किशोरी ने तो जहर खा लिया, लेकिन वह खुद नहीं खाया और वहां से भाग गया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया गया. रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया

मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी श्याम बाबू को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना पर डीएसपी जेपी पांडेय ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जा रही है.

