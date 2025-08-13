कौशांबी: 14 बंदरों की मौत से मचा हड़कंप, जहर देने की आशंका, DM ने दिए जांच के आदेश

कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र के भटवरिया गांव में 14 बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया. सोमवार सुबह जब ग्रामीण मंदिर की तरफ गए तो उन्होंने वहां मृत अवस्था में बंदरों के शव पड़े देखे. खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई.

ग्रामीणों ने तुरंत करारी थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर अवाना आलमपुर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ की. ग्रामीणों का कहना है कि बंदरों को जहर देकर मारा गया और गाड़ी में भरकर गांव में फेंका गया.

14 बंदरों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर गड्ढा खुदवाया और सभी बंदरों का अंतिम संस्कार किया. घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई और लोग बंदरों की मौत के कारण को लेकर तरह-तरह की बातें करने लगे. जैसे ही घटना की जानकारी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी को मिली, उन्होंने तुरंत जिला वन अधिकारी (DFO) को मौके पर भेजने का आदेश दिया.

DM ने दिए जांच के आदेश

DM ने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना से गांव के लोगों में भय और गुस्सा दोनों है. ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिले.

---- समाप्त ----