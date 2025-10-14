scorecardresearch
 

'वक्फ बोर्ड की 22 बीघा जमीन पर हुआ कब्जा', शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का आरोप

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कर्बला बस इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि कब्जाधारियों ने जमीन पर बिल्डिंगें बना ली हैं और पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. मामला बढ़ने पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद (File Photo: ITG)
शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद (File Photo: ITG)

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कर्बला बस इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है. मौलाना ने बताया कि जब वे और उनके समर्थक जमीन का जायजा लेने पहुंचे, तो कब्जाधारियों ने पहले से ही उस जमीन पर बिल्डिंगें बना ली थीं.

मौलाना के अनुसार, जैसे ही वे वहां पहुंचे, भूमाफियाओं ने उन पर हमला किया और उनकी गाड़ियों को घेर लिया. इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया.

वक्फ बोर्ड की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा

मौलाना ने बताया कि जमीन लगभग 20 से 22 बीघा में फैली हुई है. पहले इसे किराए पर दिया गया था, लेकिन बाद में किरायेदारों ने जमीन बेचकर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर दीं. यह पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है और नगर निगम एवं एलडीए की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें.

उन्होंने कहा कि वहां मौजूद भूमाफिया धार्मिक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और हिंदू-मुस्लिम रंग देने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन मौलाना कल्बे जवाद खुद मौके पर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने स्थिति को संभालते हुए पुलिस की मौजूदगी में वहां से निकल जाना बेहतर समझा.

धार्मिक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश

इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने वाले अवैध निर्माण पर अब प्रशासन की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है.

