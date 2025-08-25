दिव्यांग बनकर दवा लेने पहुंचा चोर, महिला डॉक्टर देखने लगी पर्चा तो मोबाइल चुराकर हुआ फरार- Video

मरीज को देखने वाले डॉक्टरों को भी अब सावधान रहना पड़ेगा. क्योंकि कानपुर में एक मोबाइल चोर महिला डॉक्टर के पास दिव्यांग बनकर पहुंचा और जैसे ही डॉक्टर चोर का पर्चा देखने लगीं, वैसे ही मौका पाकर वह मोबाइल चुराकर फरार हो गया. हालांकि, चोर की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी चोर अपने साथियों के साथ इस तरह मेडिकल कॉलेज के कई जूनियर डॉक्टरों के फोन चुरा चुका है.

पूरा मामला कानपुर के हैलट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का है. इसलिए यहां जूनियर डॉक्टर भी मरीज को देखते हैं. यहां के ईएनटी विभाग में एक जूनियर डॉक्टर शनिवार को ईएनटी विभाग में मरीजों को देख रहीं थीं. इसी दौरान उनका एप्पल मोबाइल गायब हो गया. ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आया कि उनका मोबाइल कौन ले गया?

हालांकि, डॉक्टर को शक था कि उनका फोन उसी मरीज ने चुराया है, जिसका पर्चा लेकर वह हाथ में देख रहीं थीं. साथ ही फोन चोरी होने के बाद वह मरीज भी बिना दवा लिखाए गायब है. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के कैमरों को चेक किया तो उसमें नजर आया कि एक दिव्यांग बनकर युवक आया था.

पुलिस ने चोर को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार

युवक छड़ी के सहारे डॉक्टर के पास आया था. फिर उनको अपना पर्चा दिखा रहा था. डॉ. जब पर्चे को देख रहीं थीं और अपने सीनियर से बात कर रहीं थीं. तभी दिव्यांग मरीज ने उनके मोबाइल-फोन को चुरा लिया. साथ ही वह बिना दवा लिखाए वहां से गायब हो गया. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद फैज बताया है. पूछताछ में उसने चोरी कबूल कर ली है. डीसीपी एसके सिंह का कहना है कि मरीज देखने वाली डॉक्टर का मोबाइल चोरी हुआ था. मोबाइल चोर छड़ी के सहारे अपना पर्चा लेकर दिखाने पहुंचा था. जब जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से बात करने लगीं, तभी चोर मोबाइल लेकर फरार हो गया था. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

