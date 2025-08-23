scorecardresearch
 

'शहर में चोरी हुई है, इसलिए जांच कर रहे...' पुलिसकर्मी बनकर रिटायर्ड टीचर को रोका, तलाशी ली और लूट लिए जेवरात

महाराष्ट्र के जालना में चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो फर्जी पुलिसकर्मियों ने 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक से करीब 2 लाख 25 हजार रुपये के जेवरात लूट लिए. आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर शिक्षक को रोका और उनकी तलाशी ली. इसी दौरान रूमाल में बंधे जेवरात पार कर दिए. पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है.

पुलिसकर्मी बनकर रिटायर्ड टीचर से लूटे जेवरात. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र में जालना के अंबड शहर में दिनदहाड़े फर्जी पुलिसकर्मियों ने एक रिटायर्ड टीचर से करीब ढाई लाख के जेवरात लूट लिए. आरोपियों ने पीड़ित को रास्ते में रोककर कहा कि शहर में चोरी हुई है, इसलिए जांच-पड़ताल की जा रही है. इस मामले की शिकायत पीड़ित ने थाने जाकर दर्ज कराई है. पुलिस इस पूरे केस की जांच पड़ताल में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, 72 साल के रिटायर्ड टीचर उत्तमराव विट्ठलराव शिंदे किराने का सामान लेकर अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे. इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक उनके पीछे आए और रास्ते में रोक लिया. खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए बाइक सवारों ने टीचर से कहा कि शहर में चोरी की वारदात हुई है, इसलिए वाहनों और लोगों की जांच की जा रही है.

इसके बाद दोनों आरोपियों ने शिंदे से स्कूटी और उनकी तलाशी लेना शुरू कर दिया. उन्होंने वृद्ध शिक्षक से कहा कि वह अपनी दवाइयां, 500 रुपये कैश, हाथ की घड़ी, उंगलियों की दो सोने की अंगूठियां और गले का लॉकेट एक रूमाल में बांध दें. आरोपियों ने रूमाल की गाठ बांधकर वापस शिंदे को थमा दिया और जल्दी घर जाने की सलाह दी. घर पहुंचकर जब शिंदे ने रूमाल खोला तो उसमें से सोने की अंगूठियां और लॉकेट गायब थे.

यह देखते ही उनके होश उड़ गए. पीड़ित टीचर ने तुरंत अंबड पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. लूटी गई ज्वेलरी की कीमत करीब 2 लाख 25 हज़ार रुपये आंकी गई है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से आसपास सनसनी फैल गई. फिलहाल अंबड पुलिस ने अज्ञात दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है.

