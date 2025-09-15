scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर में रेडियोलॉजी की छात्रा ने की आत्महत्या, सपा विधायक के हॉस्टल में मिला शव

काकादेव थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक 19 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा का शव सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के हॉस्टल में पंखे से लटका मिला.

Advertisement
X
कानपुर में छात्रा ने किया सुसाइड (Photo: Screengrab)
कानपुर में छात्रा ने किया सुसाइड (Photo: Screengrab)

कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. यह घटना सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के रानीगंज स्थित हॉस्टल में हुई. मृतका की पहचान फर्रुखाबाद निवासी पलक धर के रूप में हुई है, जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजी की छात्रा थी. पलक ने अपनी छोटी बहन और रूम पार्टनर को दवा लेने के लिए बाहर भेज दिया था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. 

दरवाजा तोड़ने पर दिखा दर्दनाक नजारा

जब पलक की बहन दीप्ति और रूम पार्टनर आराध्या वापस लौटीं, तो उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद पाया. कई बार आवाज लगाने और फोन करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने हॉस्टल की अन्य छात्राओं और वॉर्डन को इसकी सूचना दी. अनहोनी की आशंका पर पुलिस को बुलाया गया. पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पलक पंखे से लटकी हुई मिली. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. घटना रविवार रात को हुई. 

सम्बंधित ख़बरें

लड़की फेसबुक पर आई और बहुत सारे लोगों के नाम लिए. (Photo: Screengrab)
आधी रात को पार्टी से लौटी तो गंदी बात कहने लगे पड़ोसी, फिर लड़की ने जो किया वो सोचने पर मजबूर कर देगा 
आरोपी अब मांग रहा लड़की से माफी (Photo: Screengrab)
UP: शोहदे की गुंडई...लड़की को जड़े थप्पड़, चेहरे पर थूका, फिर गले में तख्ती डालकर पहुंचा थाने 
Indo-Pak Match: Pressure of Victory on Team India, What Will be the Outcome?
'पाक‍िस्तान से मैच में आपा न खोएं', टीम इंड‍िया को लेकर बोले कुलदीप यादव के कोच  
Now tomatoes will become leather, stopping pollution!
अब टमाटर से बनेगा 'चमड़ा'! देखें युवा उद्यमी का अनोखा आविष्कार 
कानपुर नेपाली मंदिर में विशेष पूजा. (Photo: Screengrab)
कानपुर के नेपाली मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, नेपाल में अमन-चैन के लिए हुआ भजन-कीर्तन 

मानसिक तनाव को बताया जा रहा कारण

इंस्पेक्टर राजेश शर्मा के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्रा लंबे समय से डिप्रेशन और एंग्जाइटी की दवाइयां ले रही थी. पुलिस का मानना है कि मानसिक तनाव के कारण ही उसने यह कदम उठाया. पलक के पिता डॉ. अभेदु कुमार धर फर्रुखाबाद में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं.  बेटी की मौत की खबर मिलते ही उनका परिवार सदमे में है और शोक में डूबा हुआ है. 

Advertisement

पुलिस कर रही है आगे की जांच

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से पलक इतनी परेशान थी कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा. इस घटना ने एक बार फिर से छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement