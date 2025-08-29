scorecardresearch
 

कानपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, ई-सिम बदलकर उड़ाए करोड़ों रुपये

कानपुर में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए लॉजिस्टिक कारोबारी के सिम को ई-सिम में बदलकर उनके खाते से 1.26 करोड़ रुपये उड़ा लिए. ठगों ने रकम मुंबई स्थित बैंक में ट्रांसफर कर दी. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने खातों को सीज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने लोगों से सावधान रहने और अनजान कॉल पर जानकारी साझा न करने की अपील की है.

लॉजिस्टिक कारोबारी से ठगी (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शातिर अपराधियों ने लॉजिस्टिक कारोबारी को निशाना बनाकर 1.26 करोड़ रुपये की बड़ी रकम हड़प ली. ठगों ने नया तरीका अपनाते हुए कारोबारी का सिम कार्ड ई-सिम में बदलकर उनके बैंक खाते से पूरी राशि मुंबई स्थित एक बैंक में ट्रांसफर कर दी.

कानपुर में कारोबारी से ठगी

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित कारोबारी का नाम मोकम सिंह है, जिन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उन्हें किसी कॉल या मैसेज के जरिए कोई जानकारी नहीं थी कि उनका सिम ई-सिम में बदला जा रहा है. इसी दौरान खाते से पैसे गायब हो गए.

डीसीपी क्राइम एस. एम. कासिम आबिदी ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों के खातों को सीज कर दिया गया है और जांच के लिए कई टीमों को लगाया गया है. डीसीपी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

ई-सिम के जरिए ठगों ने लगाया करोड़ों का चूना

डीसीपी ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि साइबर अपराधी अब ई-सिम से जुड़ी जानकारियों के जरिए भी धोखाधड़ी कर रहे हैं. उन्होंने अपील की कि कोई भी व्यक्ति अनजान कॉल या लिंक पर अपनी निजी जानकारी, ओटीपी या सिम से संबंधित विवरण साझा न करें. साइबर अपराधी आए दिन नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं, ऐसे में जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है.

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि साइबर अपराध अब सिर्फ कॉल या लिंक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तकनीकी बदलावों के साथ ठगों के हथकंडे भी आधुनिक हो चुके हैं. पुलिस लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करने की सलाह दे रही है.
 

