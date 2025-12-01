scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: 97.4 परसेंट नंबर लाने वाले छात्र ने प्री-बोर्ड से पहले की खुदकुशी, रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला टॉपर का शव

कानपुर में हाईस्कूल के टॉपर रहे 17 वर्षीय रौनक पाठक ने प्री-बोर्ड परीक्षा से पहले ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी. सुबह घर से बाइक लेकर निकला छात्र देर तक वापस नहीं लौटा तो पिता ने खोज शुरू की और रेलवे ट्रैक के पास उसका शव मिला. पुलिस मोबाइल और कॉल डिटेल की जांच कर रही है.

Advertisement
X
17 साल के छात्र ने किया सुसाइड (Photo: Representational)
17 साल के छात्र ने किया सुसाइड (Photo: Representational)

कानपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां हाईस्कूल के टॉपर रहे 17 वर्षीय छात्र रौनक पाठक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. रौनक सोमवार सुबह अपनी बाइक लेकर घर से निकला था. जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा और फोन भी उठाना बंद कर दिया, तो परिजनों को उसकी चिंता होने लगी. उसकी बहन मिनी ने कई बार फोन किया, लेकिन रौनक ने कॉल रिसीव नहीं की.

बहुत समय बीत जाने के बाद उसके पिता आलोक पाठक बेटे की तलाश में निकल पड़े. जैसे ही वे रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे, उन्हें पहले रौनक की बाइक दिखाई दी. कुछ दूरी पर पटरियों के किनारे उनका बेटा मृत अवस्था में पड़ा मिला. इकलौते बेटे को इस हालत में देखकर आलोक पाठक रो पड़े.

17 साल के छात्र ने की खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

लेडीज टॉयलेट में मिली दीक्षा की लाश (Photo: Screengrab)
हत्या या आत्महत्या ? चंडीगढ़ रोज गार्डन में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप 
युवाओं को म्यांमार भेजने वाले तीन गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मंत्री पंकजा मुंडे के PA पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार 
BLO suicide amid SIR workload
2 आत्महत्याएं, 3 राज्यों में प्रदर्शन... SIR प्रक्रिया में कैसे BLO पर बढ़ा काम का दबाव 
Fed up with girlfriend treats, boyfriend commits suicide
इंदौर में प्रेमिका की धमकियों से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, युवती ने वीडियो कॉल पर प्रेमी को उकसाया 
बेेंगलुरु में शख्स ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
शख्स ने किया सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2 महिलाओं पर FIR 

रौनक साकेत नगर का रहने वाला था और बृज किशोरी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था. साल 2023 में उसने हाईस्कूल परीक्षा में 97.4 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और जिला स्तर पर टॉप किया था. उसकी पढ़ाई में उत्कृष्टता के कारण कोचिंग संस्थान ने पूरी फीस माफ कर दी थी.

परिजनों के मुताबिक वह सुबह करीब साढ़े छह बजे घर से निकला था. जब दोस्तों से भी उसका कोई पता नहीं चला, तो परिवार ने उसकी खोज तेज की और रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर उन्हें यह दुखद जानकारी मिली. बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद मां ललिता बेहोश हो गईं और बार-बार यही पूछती रहीं कि आखिर रौनक ने ऐसा कदम क्यों उठाया.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए रौनक के मोबाइल की कॉल डिटेल और चैट की जांच की जा रही है. दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement