कानपुर: व्यापारी की पत्नी को ऑनलाइन फंसाया, होटल बुलाकर किया रेप और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल

कानपुर में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बहाने व्यापारी की पत्नी को जाल में फंसाकर होटल में बुलाया गया. आरोपी सुफियान ने नशीला पदार्थ पिलाकर महिला का रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर डेढ़ लाख रुपये वसूले. महिला के मना करने पर वीडियो पति को भेजा, जिसके बाद महिला ने पुलिस में केस दर्ज कराया.

रेप का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Ranjay Singh/ITG)
सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से पहले सावधान हो जाइए. कानपुर में एक व्यापारी की पत्नी इंस्टाग्राम पर सोनिया नाम से दोस्ती करने के बाद जाल में फंस गई. कुछ दिन बाद आरोपी ने महिला को कानपुर के एक होटल में मिलने बुलाया. होटल पहुंचने पर महिला से मिलने सुफियान आया और कहा कि सोनिया उसकी बहन है. इसी दौरान उसने महिला को नशीला पदार्थ पिला दिया और कमरे में ले जाकर रेप किया.

महिला के होश में आने पर आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाया और धीरे-धीरे डेढ़ लाख रुपये वसूल लिए. आरोपी लगातार फोन करके पैसे की मांग करता रहा. बार-बार कॉल आने से महिला के पति को शक हुआ और पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया. महिला डर के कारण कुछ नहीं बता पा रही थी.

अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाया

आखिरकार महिला ने पैसे देने से इनकार किया तो सुफियान ने अश्लील वीडियो उसके पति को भेज दिया. इससे परिवार में झगड़ा बढ़ गया और पति ने तलाक के लिए एफिडेविट बनवा लिया. परिवार टूटता देख महिला ने हिम्मत दिखाई और पुलिस अधिकारी से संपर्क किया. एडीसीपी ईस्ट के निर्देश पर कलेक्टरगंज थाने में केस दर्ज किया गया.

पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया

थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि सुफियान लखनऊ का कुख्यात अपराधी है और उस पर आठ केस दर्ज हैं. एसीपी आशुतोष सिंह ने कहा कि सुफियान के साथ जिस महिला ने सोनिया बनकर दोस्ती की थी, उसकी तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----
