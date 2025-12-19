scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पहले कालीन भैया सुनते थे, अब कोडीन भैया आ गए', यूपी विधानसभा में गूंजा सिरप तस्करी का मुद्दा, सपा विधायक-MLC का प्रदर्शन

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने कोडीन कफ सिरप तस्करी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. विधायक मुकेश वर्मा गले में पोस्टर लटकाकर सदन पहुंचे और सत्ता पक्ष पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि "जहरीले कारोबारियों" के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा.

Advertisement
X
यूपी विधानसभा में सपा विधायक का प्रदर्शन (Photo- Screengrab)
यूपी विधानसभा में सपा विधायक का प्रदर्शन (Photo- Screengrab)

यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर यानी आज से शुरू हो गया. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल गरमा गया. कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने मोर्चा खोल दिया है. पार्टी ने सिरप तस्करी का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाने का फैसला किया है. इस क्रम में शिकोहाबाद से सपा विधायक मुकेश वर्मा कोडीन कफ सिरप का पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग की. विधायक बृजेश यादव ने भी प्रोटेस्ट किया.

सपा विधायक वर्मा ने पूछा कि आखिर कोडीन कफ सिरप की तस्करी करने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा. उन्होंने कहा कि सिरप की काली कमाई में सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हैं. पुलिस-प्रशासन छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर रहा है, जबकि बड़ों पर हाथ नहीं डाल रहा.

विधायक मुकेश वर्मा ने अपने गले में एक पोस्टर लटका रखा था, जिसमें लिखा है- 'जहर का कारोबार बंद करो, कोडीन कफ सिरप के दोषियों के घरों पर बुलडोजर चले, जहरीले कारोबारियों को संरक्षण देना बंद करो.' 

सम्बंधित ख़बरें

UP Assembly Winter Session
आज से शुरू होगा UP विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हंगामे के पूरे आसार
चोरी कर कार में भर ली थीं मुर्गियां. (Photo: Screengrab)
मुर्गी चोर निकला कार वाला... विंडो और डिग्गी खोली तो निकलीं 36 मुर्गियां, Video
Dense Fog
घने कोहरे का असर जारी, दिल्ली-यूपी-उत्तराखंड में विजिबिलिटी कम... IMD ने जारी किया अलर्ट
यूपी में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी. (Photo: Representational)
यूपी में अगले दो दिन तक कोहरे को लेकर अलर्ट... एक्सप्रेस-वे पर कम की गई स्पीड लिमिट
नीतीश-निषाद को इम्तियाज जलील ने दी धमकी (Photo: Screengrab)
'एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते', हिजाब विवाद पर AIMIM नेता ने नीतीश-निषाद को दी धमकी

वहीं, वाराणसी से सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल पर कफ सिरप की शीशी के कट आउट को लेकर विधानसभा पहुंचे. आशुतोष सिंह का आरोप है कि इस केस में बड़े लोग शामिल हैं, पहले कालीन भैया सुनते थे अब कोडीन भैया आ गए हैं, जिन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही. बुलडोजर दिखाई नहीं पड़ रहा.

Advertisement

गौरतलब है कि इस समय यूपी में कोडीन कफ सिरप का मामला चर्चा में है. पुलिस ने दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी की है. माफिया कनेक्शन भी सुर्ख़ियों में है. उधर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि इस मामले की सच्ची जांच के लिए भी ईमानदार लोगों की एक ‘सिरप टास्क फोर्स’ मतलब STF बननी चाहिए.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा पर हजारों करोड़ रुपये के अवैध कोडीन-युक्त कफ सिरप रैकेट को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह घोटाला वाराणसी और आसपास के जिलों से संचालित होकर विदेशों तक फैला है. उन्होंने सरकार पर चयनात्मक बुलडोजर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके निशाने पर अधिकांश PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के लोग हैं. उन्होंने कफ सिरप मामले की जांच कर रही STF की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement