THAR की सनक, मासूम बछड़े को जानबूझकर रौंदा, VIDEO कर देगा हैरान

यूपी के झांसी में दो दिन पहले घटी एक घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था. सड़क के किनारे बैठे एक मासूम गाय के बछड़े को एक काले रंग की थार एसयूवी चालक ने बेरहमी से कुचल दिया था.
सीसीटीवी कैमरे में कैद यह दर्दनाक दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि बछड़ा सड़क के बीच बैठा है और थार चालक बिना किसी परवाह के उसकी ओर बढ़ता है और निर्दयता से उसे रौंद देता है. घटना के तुरंत बाद बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई.
पकड़ा गया आरोपी चालक
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी. पुलिस ने जालौन के रहने वाले आरोपी चालक हरिशंकर उर्फ आनंद को रॉयल सिटी D-156 झांसी से गिरफ्तार कर लिया.
उसे थार गाड़ी को भी सीज़ कर लिया गया है जिससे बछड़े को कुचला गया था. इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों पर भी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
बता दें कि भारत में जानवरों के साथ क्रूरता करने पर कड़े कानून हैं. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत किसी भी पशु को पीटना या उनकी जान लेना अपराध है. बड़े जानवरों के मामले में धारा 429 लागू होती है, जिसमें पशु को मारने या घायल करने पर अधिक कठोर सजा का प्रावधान है. दोषी पाए जाने पर आरोपी पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है.