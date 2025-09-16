scorecardresearch
 

Feedback

झांसी में गहराया खाद संकट, रात से लाइन में लगने के बावजूद भी किसान लौट रहे खाली हाथ

झांसी में खाद का संकट गहरा गया है. यहां रात भर किसान केंद्रों पर लाइन में लगे रहने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है. जिसके चलते किसान परेशान हैं. हालांकि इतनी परेशानियों के बाजवूद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है.

Advertisement
X
खाद केंद्र पर लाइन में लगे किसान. (Photo: Ajay Jha/ITG)
खाद केंद्र पर लाइन में लगे किसान. (Photo: Ajay Jha/ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में खाद का संकट गहराता ही जा रहा है. हालात यह हैं कि हजारों किसान देर रात से केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर बैठ जाते हैं और भूखे-प्यासे पूरे दिन इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन खाद की एक भी बोरी उनके हाथ नहीं लगती. सबसे अधिक संकट डीएपी खाद का है. हालात बेकाबू हैं और कई बार धक्कामुक्की व मारपीट की घटनाएं भी चुकी हैं.

रात से ही लाइन में लगते हैं फिर भी नहीं मिल पाती खाद

जिले के मऊरानीपुर तहसील के पीसीएफ केंद्र पर किसानों की लंबी लाइनें हर दिन देखी जा रही हैं. कई किसान रात से ही परिवार सहित डेरा डाल देते हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाद नहीं मिल पाती है और खाली हाथ ही लौटना पड़ता है. किसानों की इस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

कांग्रेस किसान मोर्चा के नेता आशुतोष द्विवेदी, जिन्होंने CM को खून से लिखा पत्र. (Photo: Screengrab)
दिनभर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रही खाद, सतना के कांग्रेस नेता ने CM को खून से लिखा पत्र 
गुना में खाद के लिए किसानों की लगी लाइन.(Photo:Screengrab)
'हमें पता है खाद की कालाबाजारी हो रही...', MP में मंत्री के पीए का किसानों को जवाब 
IAS-IPS और जज बनकर करोड़ों की ठगी 
बलिया में व्यक्ति ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
UP: बलिया में व्यक्ति ने की खुदकुशी, पिता की डांट से था आहत 
New rules for stray dogs in UP (PHOTO- ITG)
प्रयागराज में आवारा कुत्तों को आजीवन कारावास की सजा! जानिए पूरा मामला 

यह भी पढ़ें: 'खाद है ही नहीं, तो कहां से बांट दें...,' SDM की बात सुनकर भिंड में किसानों का चढ़ गया पारा, घंटों से कर रहे थे इंतजार

महिला किसान गुड़िया देवी और जमाना देवी व रामदेवी ने बताया कि वे पिछले 15 दिनों से खाद न मिलने से परेशान हैं. सुबह 3 बजे से लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन पूरे दिन इंतजार के बाद भी खाद की एक बोरी तक नहीं मिलती. उन्होंने आगे बताया कि हम अपने बच्चों के साथ लाइन में बैठते हैं, यहीं खाना खाते हैं, उमस भरी गर्मी और धूप में दिन गुजार देते हैं. लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता. खरीफ की फसल पहले ही बर्बाद हो गई, अब अगर समय पर खाद नहीं मिली तो रबी की फसल भी खराब हो जाएगी. 

Advertisement

किसान नेताओं में आक्रोश

झांसी से कांग्रेस के किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने आरोप लगाया कि प्रशासन किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है. उन्होंने कहा कि बारिश ने पहले ही किसानों की खरीफ की फसल चौपट कर दी है. अब किसानों को केवल रबी की फसल से ही उम्मीद है. लेकिन खाद और बीज की भारी किल्लत से किसानों की बुवाई समय पर नहीं हो पाएगी. 

जिले भर में किसान रातभर केंद्रों पर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन प्रशासन को यह तक नहीं मालूम कि बुवाई का सही समय कब है. कृषि अधिकारी भी वेतुके बयान दे रहे हैं. शिवनारायण सिंह ने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं करते हैं तो किसान बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement