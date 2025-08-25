UP: इंस्टाग्राम पर लड़कियों के नाम की आईडी बनाकर लड़कों से करते थे ठगी... झांसी से दो गिरफ्तार

झांसी में फेसबुक पर लड़की बन लड़कों को जाल में फंसा कर अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर कर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है. मामले में दो साइबर ठगों को गिरफ्तार भी किया गया है. दोनों की गिरफ्तारी रक्सा थाना पुलिस ने की है. फिलहाल पुलिस गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

दरअसल, रक्सा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने रामगढ़ बस स्टैंड के पास से छापा मारा और साइबर ठगी करने वाले गैंग के दो सदस्यों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपी लड़की के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से अश्लील चैटिंग कर उन्हें ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठने का काम करते थे.

पुलिस ने पकड़े गए दोनों ठगों का नाम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अमरपुरा गांव निवासी 22 बर्षीय गजराज लोधी पुत्र घनश्याम और खागा गांव निवासी 19 बर्षीय संदीप लोधी पुत्र बताया है. इनके पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और 5 सिम बरामद की है. ये गैंग लगभग 145 लोगों से 7 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है. पकड़े गए दोनों आरोपियों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लड़कियों के नाम से आईडी बना रखी है. जहां पर आरोपी लड़कियों की फोटो डालते थे.

पुलिस अधिकारी बनकर भी करते थे लोगों के पास कॉल

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सबसे पहने उनकी ओर से लड़की के नाम से फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लड़की की फर्जी फोटो लगाई जाती थी. इसके बाद लड़कों से अश्लील चैट की जाती थी. फिर न्यूड फोटो मांगकर ब्लैकमेल किया जाता था और पैसों की मांग की जाती थी. वहीं, जो पैसे नहीं देते थे उनकी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती थी.

इसके अलावा आरोपी न्यूड वीडियो बनाने के बाद क्राइम पुलिस अधिकारी बनकर उन लोगों को फोन कर कहते थे, तुम्हारी न्यूड वीडियो आई है. कार्रवाई करने के नाम पर धमकाते थे. जब लोग गिड़गिड़ाने लगते तो उनसे कार्रवाई न करने की एवज में ऑनलाइन पेमेंट के जरिए मोटी रकम वसूलते थे.

झांसी सदर सीओ अरीबा नोमान ने बताया कि रक्सा थाना पुलिस द्वारा रामगढ़ से दो साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई. ये अपराधी फेसबुक, वट्सएप और इंस्टाग्राम पर सेक्स रैकेट चलाते थे. साथ ही लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलते थे. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

