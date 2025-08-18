scorecardresearch
 

पति से तलाक, इरफान संग लिव-इन रिलेशनशिप, अब फंदे पर लटका मिला शव... झांसी में ब्यूटीशियन मीनू की मौत

मीनू प्रजापति की शादी 2102 में मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई थी. लेकिन, शादी के करीब 6 महीने बाद ही उसका अपने पति से झगड़ा हो गया. इसके चलते कुछ समय बाद ही मीनू और उसके पति का तलाक हो गया. बाद में मीनू मायके में रहने लगी. इस दौरान वह इरफान के करीब आ गई.

झांसी में ब्यूटीशियन मीनू प्रजापति का शव फंदे पर लटका मिला (Photo: ITG)
झांसी के सदर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा में 38 वर्षीय ब्यूटीशियन मीनू प्रजापति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. परिवार ने आरोप लगाया कि मीनू की हत्या उसके प्रेमी इरफान ने की और शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया. मीनू लंबे समय से इरफान के साथ लिव-इन में रह रही थी. इरफान पहले से शादीशुदा था और हाल ही में दूसरी शादी करने से दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था.  पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की बात कही है. 

लिव-इन रिलेशनशिप से शुरू हुआ विवाद

मीनू और इरफान की दोस्ती करीब 20 साल पुरानी थी. तलाक के बाद मीनू अलग रह रही थी और इरफान के साथ उसका आना-जाना बढ़ गया. दोनों लिव-इन में रह रहे थे. लेकिन इरफान ने हाल ही में दूसरी शादी कर ली थी. इसी वजह से मीनू तनाव में थी और विवाद बढ़ गया था. 

परिवार का आरोप– हत्या कर शव को लटकाया गया

मृतका के जीजा श्रीराम और भाई राकेश ने आरोप लगाया कि मीनू की हत्या की गई है. उनका कहना है कि शव के पैर जमीन को छू रहे थे और शरीर पर चोट के निशान थे. परिवार ने दावा किया कि घटना के बाद इरफान शव का अंतिम संस्कार पुलिस को बताए बिना करना चाहता था. 

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमा मीनू के परिजन

पुलिस का बयान– पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई

सदर बाजार थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने कहा कि मीनू और इरफान के बीच लंबे समय से संबंध थे और प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है. सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. 

कैसे इरफान के करीब आई मीनू 

मृतका के जीजा ने बताया कि मीनू के पिता ने उसको भगवंतपुरा में अलग मकान बनवाकर दिया था, जहां वह पिछले कई सालों से रह रही थी. मीनू नंदनपुरा में एक ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी. जब वह ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही थी तब वह एक सहेली के साथ पार्लर आती-जाती थी. सहेली का भाई इरफान भी पार्लर आता-जाता रहता था।. इस दौरान मीनू की इरफान से लगभग 20 साल पहले दोस्ती हो गई थी. 

परिवार ने 2012 में मीनू की शादी मध्य प्रदेश के मुरैना में कर दी थी. लेकिन, शादी के करीब 6 महीने बाद ही उसका अपने पति से झगड़ा हो गया. इसके चलते कुछ समय बाद ही मीनू और उसके पति का तलाक हो गया. बाद में मीनू मायके में रहने लगी. पिछले 10 साल से मीनू भगवंतपुरा में रह रही थी, जहां पर इरफान का मीनू के घर पर आना-जाना था. दोनों साथ भी रहते थे. इरफान पहले से शादीशुदा था. हाल ही में उसने दूसरी शादी कर ली थी. उसने मीनू को धोखे में रखा कि वह उससे ही शादी करेगा. इसको लेकर मीनू परेशान रहती थी.  

