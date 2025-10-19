scorecardresearch
 

Feedback

प्रयागराज: Jaguar ने दिवाली की खरीदारी कर रहे लोगों को कुचला, एक की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके में तेज रफ्तार जैगुआर कार ने दिवाली की खरीदारी कर रहे लोगों को कुचल दिया. हादसे में एक की मौत हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Advertisement
X
प्रयागराज में तेज रफ्तार जैगुआर का कहर. (Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
प्रयागराज में तेज रफ्तार जैगुआर का कहर. (Photo: Pankaj Srivastava/ITG)

संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज में दीपावली की खरीदारी के दौरान राजरूपपुर इलाके में भयावह हादसा हुआ. तेज रफ्तार जैगुआर कार अनियंत्रित होकर पटरी किनारे लगी दुकानों और ठेलों को कुचलते हुए लोगों में घुस गई. इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए. दो अन्य को हल्की चोटें आईं.

जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय सड़क पर मिठाई, लावा, गट्टा, माला और फूलों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी थी. इस दौरान कार झलवा से चकिया की तरफ जा रही थी कि बीच रास्ते में बाइक और अन्य वाहनों से टकराकर दुकानों को रौंदते हुए लोगों को कुचल दिया. स्थानीय लोगों ने कार को पकड़कर तोड़फोड़ कर दी.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: मदीना जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ, मुस्लिम युवक को मिली धमकी

सम्बंधित ख़बरें

प्रयागराज के युवक का किसी ने सोते समय प्राइवेट पार्ट काट दिया. (Photo: Representational )
UP: गहरी नींद में था युवक, तभी कोई काट ले गया प्राइवेट... आंख खुली तो छटपटाने लगा 
जेल में ही रहेगा अतीक अहमद का बेटा. (File Photo: ITG)
अतीक अहमद का बेटा अली जेल में ही रहेगा, जमानत अर्जी खारिज 
युवक ने 1 मिनट 21 सेकंड का वीडियो शेयर किया था. (PHOTO-Social Media)
मदीना जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ, मुस्लिम युवक को मिली धमकी 
सुफियान ने मदीना में प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगी थी (PHOTO-Social Media)
मदीना जाकर संत प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ, मुस्लिम युवक को मिली धमकी 
Monkey climbs tree carrying a bundle of 500 rupee notes (Photo- Screengrab)
नोटों की 'बारिश': बंदर बाइक से 500 की गड्डी ले उड़ा, पेड़ पर फाड़कर बरसाए पैसे!  

सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बूझाकर चक्का जाम को हटाया. घायलों को एंबुलेंस के से अस्पताल भेजा गया, जहां तीन लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

प्रयागराज

डीसीपी मनीष शांडिल ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि वह भी हादसे में घायल हुआ है और उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि हादसे की जांच चल रही है और सड़क किनारे दुकानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अलर्ट पर हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement