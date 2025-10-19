प्रयागराज: Jaguar ने दिवाली की खरीदारी कर रहे लोगों को कुचला, एक की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज में दीपावली की खरीदारी के दौरान राजरूपपुर इलाके में भयावह हादसा हुआ. तेज रफ्तार जैगुआर कार अनियंत्रित होकर पटरी किनारे लगी दुकानों और ठेलों को कुचलते हुए लोगों में घुस गई. इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए. दो अन्य को हल्की चोटें आईं.

जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय सड़क पर मिठाई, लावा, गट्टा, माला और फूलों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी थी. इस दौरान कार झलवा से चकिया की तरफ जा रही थी कि बीच रास्ते में बाइक और अन्य वाहनों से टकराकर दुकानों को रौंदते हुए लोगों को कुचल दिया. स्थानीय लोगों ने कार को पकड़कर तोड़फोड़ कर दी.

सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बूझाकर चक्का जाम को हटाया. घायलों को एंबुलेंस के से अस्पताल भेजा गया, जहां तीन लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

डीसीपी मनीष शांडिल ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि वह भी हादसे में घायल हुआ है और उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि हादसे की जांच चल रही है और सड़क किनारे दुकानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अलर्ट पर हैं.

