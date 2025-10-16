scorecardresearch
 

इकरा हसन ने लगाया 'आतंकवादी-मुल्ली' कहने का आरोप, पूर्व BJP सांसद बोले- 'थोड़ा होमवर्क कर लिया कीजिए...'

कैराना सांसद इकरा हसन के आरोपों पर पूर्व बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इकरा पहले अपने बर्ताव पर ध्यान दें और हवा-हवाई आरोप न लगाएं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा सांसद के परिवार की उपलब्धियों में पलायन करवाना, रंगदारी वसूलना और अपराधियों को पालना शामिल है. चौधरी ने कहा कि इकरा गलत बयानी कर रही हैं, उनका डेढ़ साल का कार्यकाल ध्यान भटकाने में बीत गया.

इकरा हसन और प्रदीप चौधरी (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के आरोपों पर पूर्व बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि इकरा हसन पहले खुद के बर्ताव पर नजर डालें. जिसने भी गाली दी या अपशब्द कहे उसे सामने लाया जाए, हवा-हवाई आरोप न लगाया जाए. 

पूर्व बीजेपी सांसद का इकरा हसन पर तंज

बकौल प्रदीप चौधरी- आरोप लगाने से पहले अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में सोचें. सपा सांसद के परिवार की राजनीति में व्यापारियों से पलायन करवाना, रंगदारी वसूली करवाना, बड़े-बड़े अपराधियों को पालना और मायावती पर हमले करवाना यही सब उपलब्धियां देखने को मिली हैं.

पूर्व बीजेपी सांसद ने इकरा हसन पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद जी अपनी गरिमा को पहचानिए. संसद में अगर आप कोई आवाज उठाने का काम करती हैं तो उससे पहले अपना होमवर्क कर लिया कीजिए. उन्होंने कहा कि इकरा जी गलत बयानी कर रही हैं, उन्हें कोई और काम नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना काम है, उनका डेढ़ साल का कार्यकाल इसी में बीत गया.

मंदिर विवाद पर कही ये बात 

वहीं, सहारनपुर के गंगोह में मंदिर में तोड़फोड़ करने के मुद्दे पर प्रदीप चौधरी ने कहा कि इससे मेरा क्या मतलब है. इस मामले में किसी जाति विशेष या पार्टी विशेष का कोई मतलब नहीं है, मंदिर से धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ होगी तो प्रत्येक वर्ग का आदमी वहां पर जाकर खड़ा होगा. असामाजिक तत्वों ने ऐसा काम किया है. उनपर सख्त एक्शन हो, किसी भी धर्म में इस तरह की सिचुएशन आएगी तो अपने धर्म के प्रति मानने वालों की भीड़ तो खड़ा होगी ही. अगर कोई गलत किया है तो पुलिस उसे सजा देने का काम कर रही है. मेरा नाम फर्जी में घसीटा जा रहा है.  

'सांसद जी एक काम तो गिनवा दें'

प्रदीप चौधरी ने सवाल पूछा- सांसद इकरा हसन जी एक काम तो गिनवा दें कि मेरे कार्यकाल में यह काम किया गया है. उपलब्धियां बस यही रहीं कि कैराना अंदर व्यापारियों से पलायन करवाया, रंगदारी वसूली करवाई, बड़े-बड़े अपराधियों को पाला और मायावती पर हमले करवाया. 

इकरा के आरोप 

दरअसल, कैराना सांसद इकरा हसन हाल ही में तोड़फोड़ का शिकार हुए सहारनपुर के कुराली-छापुर स्थित शिव लक्ष्मी मंदिर पहुंची. यहां उन्होंने भारी मन से इस वारदात की कड़ी निंदा की. इस दौरा सपा सांसद ने कहा कि मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध के दौरान मेरे खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह समाज को तोड़ने जैसा है. 

उन्होंने कहा कि मुझे 'मुल्ली और आतंकवादी' कहा गया. ऐसे में पूर्व सांसद से पूछना चाहती हूं कि क्या वह एक महिला जनप्रतिनिधि को गालियां देने वाले अपने कट्टर समर्थक के विरोध में कुछ कहेंगे. 

गौरतलब है कि इकरा हसन ने अपने और परिवार के खिलाफ गाली-गलौज करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिनका बाइक पर सवार होकर अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ था. इकरा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई. गाली-गलौज का आरोप जिन लोगों पर लगा था, उन्हें बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का करीबी बताया जाता है. हालांकि, चौधरी ने इकरा के आरोपों से इनकार किया है. 

