इंदौर: सास और पत्नी से परेशान युवक ने किया सुसाइड, फोन के वीडियो से खुला राज

मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को सास और पत्नी से परेशान होकर युवक ने ज़हरीला पदार्थ खाकर जान दे दी. मामला गांधीनगर क्षेत्र का है. युवक के फोन से कुछ वीडियो और चैट भी मिले हैं. जिससे पुष्टि हुई है कि वह पारिवारिक तनाव और मानसिक अवसाद से गुजर रहा था. ऐसे में उसने अपना जीवन खत्म कर लिया.

जानकारी के अनुसार दिवाली के समय युवक की पत्नी मामूली विवाद के बाद मायके चली गई थी, जिसके बाद से वह गहरे तनाव में चल रहा था. परिवार का कहना है कि वह लगातार पत्नी को घर वापस आने के लिए मनाने जाता रहा, लेकिन पत्नी लौटने को तैयार नहीं थी. परिजनों का आरोप है कि पत्नी और सास द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न और लगातार तनाव के कारण उनसे सुसाइड कर लिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

मृतक के बड़े भाई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह अवसाद में था और खुद को अकेला महसूस कर रहा था. जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया. युवक की मौत पर परिजन जांच की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं.

फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल डेटा, चैटिंग और वीडियो की तकनीकी जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है एक युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया. मृतक युवक के परिजनों ने पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----