यूपी से उत्तराखंड तक फैला 'आई लव मोहम्मद' विवाद, जवाब में 'आई लव महादेव' पोस्टर, बवालियों पर बुलडोजर एक्शन

कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' बैनर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब यूपी के कई शहरों में फैल गया है. कानपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए. महराजगंज और उन्नाव में बिना अनुमति जुलूस निकालने और पुलिस पर पथराव के आरोप में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां की गईं. बरेली में डॉ. नफीस का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हैं कि पोस्टर हटाने पर 'हाथ काट दूंगा'.

'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के खिलाफ प्रदर्शन (Photo: PTI)
'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के खिलाफ प्रदर्शन (Photo: PTI)

कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' बैनर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक फैल गया है. कानपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान लगे इस पोस्टर पर आपत्ति जताए जाने के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने-सामने आ गए थे. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसके विरोध में कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाले. वहीं, कुछ स्थानों पर 'सर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए, जिससे तनाव और बढ़ गया. 

यूपी के विभिन्न शहरों में विरोध और पुलिस का एक्शन

कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' बैनर पर विवाद के बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. समाजवादी पार्टी के विधायक रवि हसन ने कानपुर पुलिस पर आरोप लगाया कि एफआईआर की भाषा गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. 

यूपी के औरैया में भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई की. उन्नाव और महराजगंज में बिना अनुमति जुलूस निकालने और पुलिस पर पथराव करने के आरोप में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां की गईं. 

जबकि, बरेली में एक आईएमसी नेता ने तो पोस्टर हटाने पर इंस्पेक्टर को धमकी तक दे डाली. दरअसल शहर में दो अलग-अलग घटनाओं ने माहौल को गरमा दिया. पहली घटना किला थाना क्षेत्र की है, जहां ‘आई लव मुहम्मद’ लिखे पोस्टर हटाने पर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल नेता डॉ. नफीस का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें वह खुलेआम लोगों से कह रहे हैं मैंने इस्पेक्टर के बहुत गालियां दी है, पोस्टर हटाए तो हाथ काट दूंगा. वीडियो में वह थाना प्रभारी को खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा बरेली के ही थाना प्रेम नगर जहां इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट सामने आने से तनाव फैल गया.

यह भी पढ़ें: 'आई लव मोहम्मद' के जवाब में 'आई लव महादेव' के पोस्टर... वाराणसी की सड़कों पर संतों ने लगाया 

महराजगंज जिले के सक्सेना चौक पर 'आई लव मोहम्मद' का जुलूस निकाल रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया. पुलिस बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में 4 नामजद, 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध 189 (2), 223 बीएनस की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही कर रही है. पुलिस ने जुलूस में शामिल 9 गाड़ियों को भी सीज कर दिया है. 

बरेली की तस्वीर

उत्तराखंड में बवालियों पर एक्शन 

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में तो हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेना पड़ा. बुलडोजर भी चलाना पड़ा. फिलहाल, मास्टरमाइंड नदीम अख्तर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

इस विवाद में हुए बवाल के बाद उधम सिंह नगर प्रशासन पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है. जुलूस के बाद बीते रोज प्रशासन के द्वारा किए गए बुलडोजर एक्शन और बिजली विभाग के द्वारा की गई सख्ती  दूसरे दिन भी जारी रही. आज ऊधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया काशीपुर पहुंचे और मौके पर चल रही प्रशासनिक कार्यवाही का जायजा लिया. 

यह भी पढ़ें: 'आई लव मोहम्मद, यह गुनाह नहीं, गर्व की बात', देवबंदी उलेमा ने किया बड़ा ऐलान

महराष्ट्र में भी प्रदर्शन

महराष्ट्र के कल्याण शहर में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली. इस रैली में सैकड़ों महिलाओं ने 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर और बैनर दिखाते हुए भाग लिया. मामला शांति से निपट गया. 

काशी का दृश्य

वहीं,  नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में किया गए आंदोलन में सभी दल के लोग शामिल हुए. वसीम खान ने कहा कि संविधान ने सभी धर्मों को अपने खुदा, देवी-देवता को पूजने का अधिकार दिया है. हमारे नबी ने पूरे आलम को इनसानियत का पैगाम दिया है. वो सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए हैं. आखिर मे खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि नबी की शान के खिलाफ कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. हमारा सब कुछ नबी पर कुर्बान है. कृपा करके नफरत ना फैलाएं. 

यह भी पढ़ें: 'बगैर अनुमति जुलूस निकालने पर हुआ एक्शन', UP के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर क्या कहा

'आई लव महादेव' के पोस्टर और नेताओं के बयान

इस विवाद के जवाब में काशी के संतों ने 'आई लव महादेव' के पोस्टर जारी किए हैं. सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद ने कहा कि वे भारत को नेपाल या बांग्लादेश नहीं बनने देंगे. 

अखिलेश ने कही ये बात 

वहीं, इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को संवेदनशील बताते हुए कहा कि इसकी जड़ में जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि धर्म में एक-दूसरे को 'आई लव यू' कहने से सारे मामले खत्म हो जाएंगे. इसके विपरीत, यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इसे विपक्ष की साजिश बताया, जबकि मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि योगी सरकार को ऐसे लोगों को 'ठोक कर' जेल में बंद करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: त्योहारों से पहले अशांति फैलाने की साजिश? 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद से देशभर में बढ़ा तनाव, पुलिस चौकन्नी

मामले पर उलेमा और राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया

इस विवाद पर उलेमा और राजनीतिक दलों की भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. देवबंदी उलेमा कारी इरशाद गोरा ने 'आई लव मोहम्मद' कहना गर्व की बात बताया और पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर को गलत बताया. उन्होंने पूरे पुलिस विभाग को बर्खास्त करने की मांग की. उधर, नागपुर में भी 'आई लव मोहम्मद' के समर्थन में आंदोलन हुआ, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हुए. 

---- समाप्त ----
