'बगैर अनुमति जुलूस निकालने पर हुआ एक्शन', UP के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर क्या कहा

इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है- आई लव मोहम्मद. यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजतक के कार्यक्रम में इसे लेकर सवाल के जवाब में यह बताया कि एफआईआर क्यों हुई थी.

ब्रजेश पाठक ने बताया क्यों हुई एफआईआर (Photo: ITG)
ब्रजेश पाठक ने बताया क्यों हुई एफआईआर (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को लखनऊ में आजतक के कार्यक्रम विकसित उत्तर प्रदेश समिट के 'यूपी में है दम' सेशन में शामिल हुए. आजतक के मंच पर ब्रजेश पाठक ने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और दिशा पटानी के घर पर फायरिंग से लेकर आई लव मोहम्मद ट्रेंड तक, हर विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

ब्रजेश पाठक ने दिशा पटानी के घर फायरिंग और ऐसा करने वालों के एनकाउंटर से संबंधित सवाल पर कहा कि दिशा बरेली की बेटी हैं. फिल्मों में नाम कमाया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी हमारी बहन-बेटियों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ अपराध करने की हिमाकत करेगा, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं. ब्रजेश पाठक ने कहा कि संगठित अपराध से आपसी वैमनस्यता तक, जिसने भी कानून तोड़ा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है.

आई लव मोहम्म्द ट्रेंड को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम सभी त्योहार में बराबर से भागीदारी करते हैं. यहां हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है. उन्होंने कहा कि लेकिन बगैर अनुमति के कहीं कोई कार्यक्रम करता है, तो उसमें कार्रवाई होती है.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि पुलिस ने जो केस दर्ज किया है, वह बगैर अनुमति के जुलूस निकालने से ही संबंधित है. ुउन्होंने भर्तियों में अनियमितता को लेकर सवाल पर कहा कि जो दो मामले सामने आए हैं, वो हमारी सरकार आने से पहले के हैं. ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम एक-एक व्यक्ति को चिह्नित करा रहे हैं. यह पता किया जा रहा है कि किस व्यक्ति को नौकरी कैसे मिली.

उन्होंने कहा कि जो भी युवाओं की मेधा पर डकैती डालेगा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं. ब्रजेश पाठक ने कहा कि पिछली सरकार ने लोक सेवा आयोग को एक जाति का अड्डा बना रखा था. हम निष्पक्षता के साथ नियुक्तियां कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम किसी का तुष्टिकरण नहीं करेंगे. सबको साथ लेकर निष्पक्षता के साथ चलेंगे. हम अपराधी के खिलाफ हैं, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हैं. अब एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी, इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है.

ब्रजेश पाठक ने गिनाईं उपलब्धियां

ब्रजेश पाठक ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, 75 जिलों को फोर लेन से जोड़ने, 32 हजार मेगावाट बिजली खर्च, पेयजल की उपलब्धता को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि सैमसंग नोएडा में है, नोएडा से मोबाइल स्क्रीन बनकर जा रहा है. प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जीवन स्तर बेहतर हुआ है. प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है. ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज यूपी का युवा कहीं जाता है तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. पहले अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था.

उन्होंने जेनजी वाले बयानों पर कहा कि इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए, कोई रास्ता निकल आए. अपना घर फूंक लेंगे ये. ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सपा की सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 में सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का शासनादेश निकाला था. अखिलेश यादव के पास जवाब नहीं है. उन्होंने कहा कि आज लॉ एंड ऑर्डर का विषय यूपी में नहीं है. गाजीपुर, इलाहाबाद और आगरा में क्या हालत थी.

यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट

ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है. सात लाख से अधिक सरकारी नौकरियां हमने पारदर्शिता के साथ की हैं. उन्होंने अगले लक्ष्य के सवाल पर कहा कि यूपी संभावनाओं वाला राज्य है, यह पूरे देश को लीड करने वाला राज्य है. हम चीनी, गेहूं, दुग्ध उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन में पूरे देश में नंबर एक पर हैं. 95 फीसदी गन्ना मूल्य भुगतान समय पर हो रहा है. हमारी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है.

