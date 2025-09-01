पत्नी सात साल से कर रही थी 'गायब' पति का इंतजार, एकाएक रील्स में दूसरी महिला के साथ नाचते-गाते दिखा VIDEO

हरदोई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. कल्पना कीजिए जिस शख्स को 7 साल पहले गायब मानकर खोजा गया, पुलिस की फाइलों में जिसकी गुमशुदगी दर्ज रही और परिवार जिसने उसकी मौत तक का शक जता दिया. वही शख्स अचानक मोबाइल स्क्रीन पर किसी महिला के साथ झूमता-नाचता दिख जाए.

ठीक यही हुआ उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में. संडीला थाना क्षेत्र के आटामऊ गांव का जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, जो 2018 से गायब था, सोशल मीडिया पर अचानक जीवित और स्वस्थ दिखाई दिया. इतना ही नहीं, वह पंजाब के लुधियाना में एक महिला के साथ रील्स बनाते हुए नजर आया.

शादी, दहेज और फिर गुमशुदगी की गुत्थी

मामला मुरारनगर की रहने वाली शीलू से जुड़ा है. 28 अप्रैल 2017 को उसकी शादी बड़े रीति-रिवाज़ के साथ आटामऊ गांव के जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू से हुई थी. शादी के शुरुआती दिनों में सबकुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही कड़वाहट शुरू हो गई. आरोप है कि पति और ससुरालवालों ने शीलू से सोने की चेन और अंगूठी की मांग की. जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो शीलू को प्रताड़ित किया जाने लगा और आखिरकार उसी साल उसे मायके भेज दिया गया. परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का मामला पुलिस में दर्ज कराया, जिसकी जांच चल ही रही थी कि अचानक 2018 में जितेंद्र गायब हो गया.

Advertisement

परिवार ने दर्ज कराई गुमशुदगी

22 अप्रैल 2018 को जितेंद्र के पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने तलाश की लेकिन नतीजा शून्य रहा. इस बीच, पति के परिवार ने आरोप लगाया कि शीलू और उसके मायके वालों ने जितेंद्र की हत्या कर दी है. एक ओर पत्नी अपने बेटे के साथ मायके में रहकर पति की वापसी का इंतजार करती रही, दूसरी ओर ससुराल पक्ष उस पर गंभीर आरोप मढ़ता रहा. पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

सात साल बाद सोशल मीडिया ने किया खुलासा

समय बीतता गया और लगभग 7 साल बाद शीलू को एक दिन सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखे जिन्हें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. वह शख्स, जिसे सात साल से गायब बताया जा रहा था, रील्स में पंजाब के लुधियाना की गलियों में दूसरी महिला के साथ हंसता-खिलखिलाता नजर आया. शीलू का दावा है कि जितेंद्र ने न सिर्फ उसके साथ धोखा किया बल्कि अब उसने दूसरी शादी भी कर ली है. पत्नी ने यह भी कहा कि उसकी पति से मोबाइल पर बातचीत भी हुई है.

मेरे साथ 'खेल' खेला गया

पीड़िता शीलू ने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में लिखा है कि उसके पति और ससुराल पक्ष ने मिलकर उसे फंसाने और दबाव बनाने के लिए यह पूरा खेल रचा. उसका कहना है कि दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होते ही पति ने घर छोड़ दिया और बाद में ससुरालवालों ने साजिशन उस पर हत्या का आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की. शीलू ने कहा कि अब सच सामने आ गया है. मेरा पति जिंदा है, उसने दूसरी शादी कर ली है और मुझे तथा मेरे बेटे को धोखा दिया है.

Advertisement

पुलिस भी हैरान, शुरू हुई जांच

सोशल मीडिया पर रील्स सामने आने के बाद शीलू ने सबूतों के साथ थाने में नया प्रार्थनापत्र जमा किया है. पुलिस भी अब मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है. एएसपी पूर्वी हरदोई नृपेंद्र का कहना है कि यह मामला थाना संडीला क्षेत्र का है. 2018 में जितेंद्र कुमार की गुमशुदगी दर्ज हुई थी. अब उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर रील्स देखकर उसके जीवित होने की पुष्टि की है. मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया बना राज खोलने वाला

यह मामला इस बात का बड़ा उदाहरण है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि कई बार सच्चाई को सामने लाने का भी जरिया बन सकता है. जहां पुलिस और परिवार सात साल तक हाथ मलते रह गए, वहीं कुछ सेकंड की रील्स ने उस गुमशुदा शख्स को बेनकाब कर दिया.

शीलू का दर्द

शीलू का कहना है कि पति के गायब होने के बाद उसने कितनी मुश्किलों में जिंदगी काटी है, यह वही जानती है. बेटे की परवरिश से लेकर समाज के ताने, सब उसने अकेले झेले. मेरे पति ने मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़कर दूसरी जिंदगी शुरू कर दी. अब मैं चाहती हूं कि कानून मुझे न्याय दिलाए.

---- समाप्त ----