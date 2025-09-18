scorecardresearch
 

Feedback

UP: नथ बेचकर शराब पी गया पति, पत्नी ने की लड़ाई तो शख्स ने दी ये खौफनाक सजा

उत्तर प्रदेश के हरदोई में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. शराब के लिए नथ बेचने का जब पत्नी ने विरोध किया तो पति ने तमंचे से गोली चला दी. गोली महिला के पैर में लगी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया है.

Advertisement
X
दंपति में हुई लड़ाई तो पति ने पत्नी को मार दी गोली (Photo: Screengrab)
दंपति में हुई लड़ाई तो पति ने पत्नी को मार दी गोली (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. मल्लावां थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि शराब के लिए पत्नी की नाक की सोने की नथ बेचने के बाद पति ने पत्नी पर तमंचा तान दिया और गोली चला दी.

पत्नी के नथ बेचकर शराब पी गया पति

इस घटना को लेकर पीड़िता अफरोज जहां ने पुलिस को बताया कि उसका पति रहीस अंसारी शराब का आदी है. बुधवार को उसके पति ने घर में रखी सोने की नथ शराब पीने के लिए बेच दी. जब अफरोज को इसकी जानकारी हुई और उसने विरोध इसका किया तो रहीस आग-बबूला हो गया. पत्नी का आवाज़ उठाना उसे नागवार गुज़रा और उसने घर में रखे तमंचे से अफरोज पर गोली चला दी.

सम्बंधित ख़बरें

hardoi news
हरदोई में शक के चलते पत्नी की हत्या 
man beating wife
लव मैरिज के बाद बीवी पर शक...4 महीने बाद पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला  
हरदोई में महिला की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
UP: हरदोई में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या... 3 गिरफ्तार  
(Photo: Screengrab)
फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की गई जान, क्लीनिक सील, आरोपी फरार 
hardoi news
हरदोई में मगरमच्छ ने बच्चे पर मारा झपट्टा 

लड़ाई हुई तो पति ने मार दी गोली

गोली महिला के बाएं पैर में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. गोली चलने की आवाज सुनते ही घरवाले और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

Advertisement

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया. वारदात में इस्तेमाल तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

उन्होंने कहा, 'कस्बा मल्लावां में एक रईस नाम के शख्स ने आपसी विवाद में पत्नी को गोली मार दी. पुलिस द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज किया गया है. रईस को हिरासत में लेकर हथियार बरामद कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. स्थानीय लोग हैरान हैं कि घरेलू विवाद और शराब का नशा किस तरह रिश्तों में हिंसा और अपराध का कारण बन रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement