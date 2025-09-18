UP: नथ बेचकर शराब पी गया पति, पत्नी ने की लड़ाई तो शख्स ने दी ये खौफनाक सजा

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. मल्लावां थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि शराब के लिए पत्नी की नाक की सोने की नथ बेचने के बाद पति ने पत्नी पर तमंचा तान दिया और गोली चला दी.

पत्नी के नथ बेचकर शराब पी गया पति

इस घटना को लेकर पीड़िता अफरोज जहां ने पुलिस को बताया कि उसका पति रहीस अंसारी शराब का आदी है. बुधवार को उसके पति ने घर में रखी सोने की नथ शराब पीने के लिए बेच दी. जब अफरोज को इसकी जानकारी हुई और उसने विरोध इसका किया तो रहीस आग-बबूला हो गया. पत्नी का आवाज़ उठाना उसे नागवार गुज़रा और उसने घर में रखे तमंचे से अफरोज पर गोली चला दी.

लड़ाई हुई तो पति ने मार दी गोली

गोली महिला के बाएं पैर में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. गोली चलने की आवाज सुनते ही घरवाले और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया. वारदात में इस्तेमाल तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने कहा, 'कस्बा मल्लावां में एक रईस नाम के शख्स ने आपसी विवाद में पत्नी को गोली मार दी. पुलिस द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज किया गया है. रईस को हिरासत में लेकर हथियार बरामद कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. स्थानीय लोग हैरान हैं कि घरेलू विवाद और शराब का नशा किस तरह रिश्तों में हिंसा और अपराध का कारण बन रही है.

---- समाप्त ----