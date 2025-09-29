सीतापुर के स्कूल में हिंदू बच्चों से जबरन 'I Love Mohammad' लिखवाने का आरोप, दो गिरफ्तार, मासूमों ने सुनाई आपबीती

उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' से जुड़ा विवाद एक संवेदनशील मोड़ ले चुका है. कानपुर और बरेली के बाद, अब यह आग सीतापुर के एक प्राइवेट स्कूल तक पहुंच गई है. यह घटना सदरपुर इलाके के अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में हुई. स्कूल पर आरोप है कि आर्ट प्रतियोगिता के बहाने छोटे हिंदू बच्चों को 'आई लव मोहम्मद' लिखने के लिए मजबूर किया गया.

जब बच्चों ने घर लौटकर अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया, तब मामला सामने आया और इलाके में तनाव फैल गया. फिलहाल, सीतापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालक शौकत अंसारी और एक शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है. एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

बच्चों से लिखवाया 'आई लव मोहम्मद'

'आजतक' से बात करते हुए बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षिका ने उन्हें 'आई लव मोहम्मद' लिखकर लाने का होमवर्क दिया था और धमकी दी थी कि जो नहीं लिखेगा उसे सजा मिलेगी. इस डर से सभी बच्चों ने यह होमवर्क पूरा किया. बच्चों के अनुसार, टीचर ने उनसे यह भी कहा था कि "अल्लाह और भगवान सब एक ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है." इस घटना से अभिभावकों में गुस्सा है और वे स्कूल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रहे हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. स्कूल के बाहर पुलिस की टीम तैनात है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस ने बताया कि दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. चूंकि, मामला बेहद संवेदनशीलता है इसलिए पुलिस आगे की जांच बड़ी सावधानीपूर्वक कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके.

