scorecardresearch
 

Feedback

सीतापुर के स्कूल में हिंदू बच्चों से जबरन 'I Love Mohammad' लिखवाने का आरोप, दो गिरफ्तार, मासूमों ने सुनाई आपबीती

यूपी में 'आई लव मोहम्मद' से जुड़े विवाद ने अब एक बहुत सेंसिटिव मोड़ ले लिया है. कानपुर से शुरू हुए इस विवाद के कारण पहले बरेली और मऊ में हिंसा हुई, और अब यह आग बढ़ते-बढ़ते सीतापुर के एक प्राइवेट स्कूल तक पहुंच गया है. स्कूल के टीचर पर सनसनीखेज आरोप लगा है कि उसने आर्ट प्रतियोगिता के नाम पर छोटे हिंदू बच्चों से जबरन 'आई लव मोहम्मद' लिखवाया. इस घटना से जिले में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है.

Advertisement
X
सीतापुर में स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते छात्रों के परिजन और हिंदू संगठन के लोग (Photo- ITG)
सीतापुर में स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते छात्रों के परिजन और हिंदू संगठन के लोग (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' से जुड़ा विवाद एक संवेदनशील मोड़ ले चुका है. कानपुर और बरेली के बाद, अब यह आग सीतापुर के एक प्राइवेट स्कूल तक पहुंच गई है. यह घटना सदरपुर इलाके के अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में हुई. स्कूल पर आरोप है कि आर्ट प्रतियोगिता के बहाने छोटे हिंदू बच्चों को 'आई लव मोहम्मद' लिखने के लिए मजबूर किया गया. 

जब बच्चों ने घर लौटकर अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया, तब मामला सामने आया और इलाके में तनाव फैल गया. फिलहाल, सीतापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालक शौकत अंसारी और एक शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है. एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. 

बच्चों से लिखवाया 'आई लव मोहम्मद'

'आजतक' से बात करते हुए बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षिका ने उन्हें 'आई लव मोहम्मद' लिखकर लाने का होमवर्क दिया था और धमकी दी थी कि जो नहीं लिखेगा उसे सजा मिलेगी. इस डर से सभी बच्चों ने यह होमवर्क पूरा किया. बच्चों के अनुसार, टीचर ने उनसे यह भी कहा था कि "अल्लाह और भगवान सब एक ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है." इस घटना से अभिभावकों में गुस्सा है और वे स्कूल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

I Love Mohammed slogan controversy, school manager arrested.
सीतापुर स्कूल में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर क्यों विवाद? जानें  
अभिभावकों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. (Photo: ITG)
'पापा! टीचर ने स्कूल में जबरन लिखवाया I Love Mohammad', अब UP के इस शहर में विवाद 
23 महीने की कैद के बाद आजम खान बाहर हैं (Photo: PTI)
आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई, किसके लिए मुफीद! 
टीचर ने ललेटर वायरल किया था. (Photo: Screengrab)
BSA से बात कर रहा था टीचर, फिर मेज पर पटकी फाइल और लगा बेल्ट से पीटने, Video 
'दुआ करने वालों का शुक्रिया', सीतापुर जेल से बाहर आने पर आजम खान का पहला रिएक्शन 
Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. स्कूल के बाहर पुलिस की टीम तैनात है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस ने बताया कि दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. चूंकि, मामला बेहद संवेदनशीलता है इसलिए पुलिस आगे की जांच बड़ी सावधानीपूर्वक कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement