UP: हरदोई में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या... 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मामूली कहासुनी में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम एक नाटक के दौरान बच्चों के बीच झगड़ा हुआ. इस झगड़े में परिवार वाले भी शामिल हो गए. जिससे झगड़ा बढ़ गया.



इसी दौरान गुस्से में आकर एक ग्रुप ने लाठी-डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोल दिया. सर्किल ऑफिसर अनित मिश्रा ने कहा कि "उन्होंने घर में मौजूद रहमानी उर्फ ​​आलिया नाम की एक महिला पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई."

इलाज के दौरान हुई महिला की मौत

महिला के पति रज्जाक ने हमलावरों के नाम मुसफ्फर, शेर अली, नसीम और एक नाबालिग बताया है. मिश्रा ने कहा कि हमलावरों ने आलिया को बुरी तरह पीटा. उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक हमलावर गालियां देते हुए भाग चुके थे.

आलिया को अस्पताल ले जाया गया जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सीओ ने बताया कि पुलिस ने मौत के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. नाबालिग अपराधी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

