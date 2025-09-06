scorecardresearch
 

Feedback

UP: हरदोई में बच्चों के विवाद में महिला की हत्या... 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मामूली कहासुनी में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि कुछ बच्चों में विवाद हुआ था. जिसको लेकर दो परिवार भी भिड़ गए और एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

Advertisement
X
हरदोई में महिला की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
हरदोई में महिला की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मामूली कहासुनी में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम एक नाटक के दौरान बच्चों के बीच झगड़ा हुआ. इस झगड़े में परिवार वाले भी शामिल हो गए. जिससे झगड़ा बढ़ गया.
 
इसी दौरान गुस्से में आकर एक ग्रुप ने लाठी-डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोल दिया. सर्किल ऑफिसर अनित मिश्रा ने कहा कि "उन्होंने घर में मौजूद रहमानी उर्फ ​​आलिया नाम की एक महिला पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई."

यह भी पढ़ें: पैसे के लेनदेन में की महिला की हत्या, लाश को साइकिल पर लादकर नाले में फेंकने चला टेलर, तभी...

इलाज के दौरान हुई महिला की मौत

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Screengrab)
फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की गई जान, क्लीनिक सील, आरोपी फरार 
hardoi news
हरदोई में मगरमच्छ ने बच्चे पर मारा झपट्टा 
Woman saved from crocodile attack (Symbolic photo)
हरदोई के गांव में पहुंचा मगरमच्छ, बच्चे पर झपट्टा मारने के बाद मचा हड़कंप 
Woman in yellow dress
मरने जा रही हूं, मेरी मिट्टी में आना...पिता ने फोन छीना तो लड़की ने नहर में कूदकर दी जान 
man arrested and instagram reel grab
पकड़ा गया 7 साल से 'लापता' पति... नई पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर कर रहा था रीलबाजी 

महिला के पति रज्जाक ने हमलावरों के नाम मुसफ्फर, शेर अली, नसीम और एक नाबालिग बताया है. मिश्रा ने कहा कि हमलावरों ने आलिया को बुरी तरह पीटा. उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक हमलावर गालियां देते हुए भाग चुके थे.

 यह भी पढ़ें: UP: हरदोई में दलित महिला की हत्या से सनसनी, खेत में मिला क्षत-विक्षत शव

आलिया को अस्पताल ले जाया गया जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सीओ ने बताया कि पुलिस ने मौत के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. नाबालिग अपराधी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement