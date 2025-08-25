पैसे के लेनदेन में की महिला की हत्या, लाश को साइकिल पर लादकर नाले में फेंकने चला टेलर, तभी...

दिल्ली के डाबरी इलाके में पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है.महिला का गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव को नाले में फेंकने की कोशिश करने के आरोप में 35 साल के एक दर्जी को गिरफ्तार किया गया है. बिंदापुर निवासी मृतका की मां ने 21 अगस्त को बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

द्वारका के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया, '23 अगस्त को दोपहर करीब 2.54 बजे डाबरी पुलिस स्टेशन में एक शव मिलने की सूचना पर एक पीसीआर कॉल आई. शुरुआती जांच में शव की पहचान लापता महिला के रूप में हुई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पीड़िता की आखिरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया.

डीसीपी ने आगे कहा, '21 अगस्त को उसे उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी सलीम नाम के आरोपी के साथ एक इमारत में घुसते देखा गया था. बाद में, आरोपी को एक छिपा हुआ शव लेकर परिसर से बाहर निकलते देखा गया.

पुलिस के अनुसार, सलीम और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे और नियमित संपर्क में थे. महिला कथित तौर पर उससे बकाया पैसे वापस मांग रही थी, जिस पर दोनों में बहस हुई. अधिकारी ने कहा, 'गुस्से में आकर आरोपी ने उसका गला घोंट दिया और फिर शव को मोटरसाइकिल पर रखकर डाबरी के एक नाले में फेंकने की कोशिश की. हालांकि, इस दौरान शव फिसल गया, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर गया. तभी सलीम मौके से फरार हो गया.'

डाबरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उसकी तलाश के लिए कई टीमें हरदोई भेजी गईं. अधिकारी ने कहा, 'लगातार प्रयासों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. यह पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ जारी है कि क्या अपराध में कोई और शामिल था.' पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.

