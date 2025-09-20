scorecardresearch
 

UP: पत्नी की हत्या कर बोरे में बंद शव कुएं में फेंका, गुमशुदगी की झूठी कहानी रचता रहा पति, फिर...

हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में बोरे में बंद महिला का शव कुएं से बरामद हुआ. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पति आज़ाद ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी गुलशन परवीन की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया. गुमराह करने के लिए उसने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. सिंभावली थाना क्षेत्र के वैठ गांव में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने एक कुएं से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब तलाशी अभियान शुरू किया तो कुएं से प्लास्टिक के बोरे में बंद एक महिला का शव बरामद हुआ. मृतका की पहचान ग्राम वैठ निवासी गुलशन परवीन (35) के रूप में हुई.

दरअसल, गुलशन परवीन 15 सितंबर से लापता थीं. परिजनों ने हर जगह तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 17 सितंबर को गुलशन के पति आजाद ने खुद थाना सिंभावली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में औपचारिक जांच शुरू की थी. लेकिन शुक्रवार को शव बरामद होने के बाद पुलिस की जांच ने नया मोड़ ले लिया.

जांच में सामने आया कि गुलशन और उसके पति आजाद के बीच घरेलू विवाद चलता रहता था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. इसी गुस्से में आजाद ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आजाद ने शव को बोरे में बंद किया और कुएं में फेंक दिया. पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बाद में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ में हत्या की सच्चाई सामने आई. आरोपी और मृतका की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उनके चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

