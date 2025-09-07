हापुड़: दरियादिल थाना प्रभारी, PET एग्जाम देने जा रही छात्राओं की स्कूटी हुई खराब तो पुलिस की गाड़ी से भेजवाया सेंटर

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के देहात क्षेत्र में पीईटी परीक्षा देने जा रही छात्राओं की स्कूटी रास्ते में खराब हो गई. जिससे उनके सामने परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया. हालांकि, इस दौरान गश्त कर रहे हापुड़ थाना देहात प्रभारी विजय कुमार गुप्ता की नजर स्कूटी के साथ खड़ी दोनों छात्राओं पर पड़ी. जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों छात्राओं को थाने की गाड़ी से तुरंत परीक्षा केंद्र भेजवाया. साथ ही बाद में स्कूटी भी सही करवाई.

परीक्षा देकर लौटी छात्राओं ने यूपी पुलिस का आभार जताया और धन्यवाद करते हुए कहा कि यदि यूपी पुलिस ना होती तो आज दोनों ही पीईटी की परीक्षा से वंचित रह जाती. दोनों ने पुलिस का आभार जताया. दोनों छात्राओं ने बताया कि वे एलएन पब्लिक स्कूल में PET की परीक्षा देने जा रही थीं. तभी उनकी स्कूटी खराब हो गई थी.

राज्य में दो पालियों में आयोजित की जा रही है परीक्षा

उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा शनिवार और रविवार को प्रतिदिन दो-दो पालियों में आयोजित की जा रही है. शनिवार प्रथम दिन प्रथम पाली में परीक्षा देने जा रही बुलंदशहर की दो छात्राओं की स्कूटी हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में अचानक खराब हो गई. जिसके बाद पेट्रोलिंग कर रहे देहात प्रभारी विजय कुमार गुप्ता की नजर दोनों छात्राओं पर पड़ी.

थाना प्रभारी ने परीक्षा के समय को देखते हुए दोनों छात्राओं को थाने की गाड़ी से परीक्षा केंद्र भेजा और स्कूटी को ठीक कराया. आपको बता दें कि पीईटी की परीक्षा हापुड़ जिले में 15 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. परीक्षा के लिए कुल 29376 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा में नकल न होने पाए इसलिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है.

