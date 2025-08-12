पति से हुई लड़ाई तो महिला ने डेढ़ साल के मासूम को दो मंजिला मकान से नीचे फेंका, हुई मौत

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे की ही जान ले ली. बताया जाता है कि पति से हुए झगड़े के दौरान गुस्से में उसने अपने डेढ़ साल के मासूम को दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया. जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी बच्चे के पिता ने थाने में जाकर पुलिस को दी, तो पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मजीदपुरा में रहने वाले वसीम की शादी 5 वर्ष पूर्व बिहार की रहने वाली शबाना से हुई थी. शादी के बाद शबाना से दो बच्चे हुए.

वसीम का आरोप है कि उसकी पत्नी घर में आये दिन बात-बात पर झगड़ा करती थी. सोमवार को उसने झगड़े के दौरान आवेश में आकर डेढ़ साल के मासूम बच्चे अहद को अपनी गोद में उठा लिया और दो मंजिला मकान की छत से ले जाकर नीचे फेंक दिया. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई. जिसके बाद मौके पर आसपास के लोग भी पहुंच गए. लोगों ने मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठाया और देखा, तो बच्चे की मौत हो चुकी थी.

घटना के बाद पिता वसीम ने नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया. इस घटना के संबंध में नगर कोतवाली इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने डेढ़ साल के बच्चे को दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि डेढ़ साल का मासूम बच्चा अहद अपने बड़े भाई के साथ दो मंजिला मकान की छत पर खेल रहा था, तभी खेलते-खेलते वह नीचे गिर गया. घटना के बाद बच्चे की मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची. जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----