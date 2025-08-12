scorecardresearch
 

Feedback

पति से हुई लड़ाई तो महिला ने डेढ़ साल के मासूम को दो मंजिला मकान से नीचे फेंका, हुई मौत

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे की ही जान ले ली. बताया जाता है कि पति से हुए झगड़े के दौरान गुस्से में उसने अपने डेढ़ साल के मासूम को दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया.

Advertisement
X
मां ने अपने ही मासूम बेटे की कर दी हत्या. (File Photo: ITG)
मां ने अपने ही मासूम बेटे की कर दी हत्या. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक मां ने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे की ही जान ले ली. बताया जाता है कि पति से हुए झगड़े के दौरान गुस्से में उसने अपने डेढ़ साल के मासूम को दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया. जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना की जानकारी बच्चे के पिता ने थाने में जाकर पुलिस को दी, तो पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मजीदपुरा में रहने वाले वसीम की शादी 5 वर्ष पूर्व बिहार की रहने वाली शबाना से हुई थी. शादी के बाद शबाना से दो बच्चे हुए. 

यह भी पढ़ें: झांसी में कलयुगी भाई का खूनी खेल! पहले किया प्रेमी का मर्डर, फिर राखी के दिन बहन को उतारा मौत के घाट

सम्बंधित ख़बरें

DM के साथ ऑनलाइन मीटिंग में मौजूद अधिकारी. (Photo: Amitesh Tripathi/ITG)
UP: DM ने बुलाई ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन पर अचानक चलने लगी अश्लील Video 
Aditi Singh tied Rakhi to Prateek Bhushan (photo- screengrab)
विधायक अदिति सिंह ने बांधी राखी तो MLA प्रतीक भूषण ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद, देखें VIDEO 
uma shankar singh mayawati rakhi
यूपी की गठबंधन राजनीति में क्‍या नई जान फूंक पाएगा बहनजी का रक्षाबंधन? 
Devastating floods in UP, disrupting everyday life.
उत्तर प्रदेश: बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैसे हैं हाल? देखें ग्राउंड रिपोर्ट 
In Etawah, daughter-in-law brutally beat her elderly mother-in-law (photo- screengrab)
इटावा: बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, बचाने की गुहार लगाता रहा मासूम, वीडियो वायरल 

वसीम का आरोप है कि उसकी पत्नी घर में आये दिन बात-बात पर झगड़ा करती थी. सोमवार को उसने झगड़े के दौरान आवेश में आकर डेढ़ साल के मासूम बच्चे अहद को अपनी गोद में उठा लिया और दो मंजिला मकान की छत से ले जाकर नीचे फेंक दिया. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई. जिसके बाद मौके पर आसपास के लोग भी पहुंच गए. लोगों ने मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठाया और देखा, तो बच्चे की मौत हो चुकी थी. 

Advertisement

घटना के बाद पिता वसीम ने नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया. इस घटना के संबंध में नगर कोतवाली इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने डेढ़ साल के बच्चे को दो मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया. 

यह भी पढ़ें: लखनऊ डबल मर्डर: आरोपी सिपाही पर NSA की कार्रवाई, पत्नी संग मिलकर उसके प्रेमी को उतारा था मौत के घाट

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि डेढ़ साल का मासूम बच्चा अहद अपने बड़े भाई के साथ दो मंजिला मकान की छत पर खेल रहा था, तभी खेलते-खेलते वह नीचे गिर गया. घटना के बाद बच्चे की मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची. जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement