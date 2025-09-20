scorecardresearch
 

गाजियाबाद: क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में 50 हजार का इनामी बदमाश बलराम ठाकुर एनकाउंटर में ढेर, अनिल दुजाना गैंग का था सक्रिय सदस्य

गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी बलराम ठाकुर को एनकाउंटर में मार गिराया गया. बलराम अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था और हत्या, लूट व रंगदारी जैसे मामलों में वांछित था. पुलिस ने बताया कि दो दिन पहले ही उसने शहर के कारोबारियों से लाखों रुपये की रंगदारी मांगी थी.

रंगदारी की साजिश नाकाम.(Photo: MAYANK GAUR/ITG)

गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने शनिवार देर शाम 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश बलराम ठाकुर को एनकाउंटर में मार गिराया. बलराम, कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था और उस पर हत्या, लूट व रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी.

एनकाउंटर वेव सिटी थाना क्षेत्र के अंडरपास पर हुआ. पुलिस के मुताबिक, टीम को देखते ही बलराम ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दो दिन पहले ही बलराम ने गाजियाबाद में मदन स्वीट्स और एक लोहे के कारोबारी से लाखों रुपये की रंगदारी मांगी थी.

इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेरा कस दिया था. इस ऑपरेशन में एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्वॉट टीम प्रभारी अनिल राजपूत के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई. अधिकारियों के अनुसार, बलराम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि वह लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था.

पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ के कार्यकाल का यह पहला बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है. पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गाजियाबाद में हुई इस कार्रवाई से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत होने और अपराधियों के हौसले पस्त होने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
