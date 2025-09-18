scorecardresearch
 

गाजियाबाद: रिवर हाइट्स सोसायटी में पार्किंग पर हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट, 10 लोग हिरासत में

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट्स सोसायटी में बुधवार देर रात पार्किंग विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नंदग्राम थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए और 10 लोगों को हिरासत में लिया. सोसायटी में फिलहाल पुलिस तैनात है.

पार्किंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट्स सोसायटी में बुधवार देर रात पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, सोसायटी के पूर्व सचिव सुबोध त्यागी और निवासी मनोज राणा के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि इस दौरान सोसायटी के मौजूदा अध्यक्ष गौरव बरमानी और उनके सहयोगियों ने हूटिंग कर माहौल को और भड़का दिया.

पार्किंग को लेकर सोसायटी में मारपीट

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से भी पैसों के लेन-देन को लेकर मतभेद थे. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और जमकर हाथापाई हुई. घटना की जानकारी मिलते ही नंदग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. उस समय भी दोनों पक्ष भिड़े हुए थे. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया और सोसायटी में शांति व्यवस्था बहाल कराई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. सोसायटी में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस तैनाती के बाद मौके पर हालात सामान्य हैं.

