काला हुड और मुंह पर मास्क...शादी रुकवाने स्टेज पर पहुंची दूल्हे की गर्लफ्रेंड तो मचा बवाल, VIDEO

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान के खटकाहेड़ी गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब प्रेमी की शादी की खबर मिलते ही उसकी पूर्व प्रेमिका पूनम अचानक बारात में पहुंच गई. पूनम का आरोप है कि सुनील से उसका वर्षों पुराना प्रेम-संबंध है और इसी संबंध में गंगोह थाने में मुकदमा भी विचाराधीन है. जैसे ही वह मंडप में पहुंची और दुल्हन व परिजनों को सच्चाई बताने लगी तो माहौल तनाव से भर गया और शादी की रस्में थम गईं. पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया.

पूरा मामला 30 तारीख का है. लेकिन हंगामा यहीं नहीं थमा पीड़िता का आरोप है कि सच सामने आते ही सुनील और बारात में मौजूद 40–50 लोगों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया. भीड़ ने पूनम को बेरहमी से पीटा, गंभीर चोटें पहुंचाई और उसे अर्धनग्न कर दिया. उसका कहना है कि हमला जान लेने की नीयत से किया गया था. इसी दौरान समाजसेवी सोनू शर्मा बीच बचाव के लिए पहुंचीं तो उन पर भी हमला हुआ. सोनू की जेब से 16 हजार रुपये लूट लिए गए और मोबाइल छीन लिया गया.

पीड़िता का आरोप है कि सुनील ने डॉ. अनुज, अंकित और मुकेश को फोन कर बुलाया और उनके इशारे पर पूरा हमला किया गया. रामपुर मनिहारान थाने में पूनम की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूनम और सोनू शर्मा का मेडिकल कराया गया, जबकि शादी की रस्में फिलहाल रोक दी गई हैं.

गांव में पूरे घटना क्रम को लेकर दहशत और चर्चा दोनों चरम पर हैं. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने फ़ोन पर.जानकारी देते हुए बताया कि थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शादी में पहुंची दूल्हे की प्रेमिका ने शादी रुकवाने का प्रयास किया जिसमें बारातियों ने उसके साथ मारपीट की इस संबंध में पीड़िता ने थाने पर पहुंचकर तहरीर दी. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.

