scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

काला हुड और मुंह पर मास्क...शादी रुकवाने स्टेज पर पहुंची दूल्हे की गर्लफ्रेंड तो मचा बवाल, VIDEO

सहारनपुर में प्रेम संबंधों से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के खटकाहेड़ी गांव में दूल्हे की पूर्व प्रेमिका पूनम बारात में पहुंच गई और शादी रुकवाने का प्रयास किया. आरोप है कि सच्चाई सामने आते ही दूल्हे सुनील समेत बारातियों ने उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
शादी के स्टेज पर पहुंची दूल्हे की गर्लफ्रेंड, मचा बवाल (Photo: ITG)
शादी के स्टेज पर पहुंची दूल्हे की गर्लफ्रेंड, मचा बवाल (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान के खटकाहेड़ी गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब प्रेमी की शादी की खबर मिलते ही उसकी पूर्व प्रेमिका पूनम अचानक बारात में पहुंच गई. पूनम का आरोप है कि सुनील से उसका वर्षों पुराना प्रेम-संबंध है और इसी संबंध में गंगोह थाने में मुकदमा भी विचाराधीन है. जैसे ही वह मंडप में पहुंची और दुल्हन व परिजनों को सच्चाई बताने लगी तो माहौल तनाव से भर गया और शादी की रस्में थम गईं. पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया. 

पूरा मामला 30 तारीख का है. लेकिन हंगामा यहीं नहीं थमा पीड़िता का आरोप है कि सच सामने आते ही सुनील और बारात में मौजूद 40–50 लोगों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया. भीड़ ने पूनम को बेरहमी से पीटा, गंभीर चोटें पहुंचाई और उसे अर्धनग्न कर दिया. उसका कहना है कि हमला जान लेने की नीयत से किया गया था. इसी दौरान समाजसेवी सोनू शर्मा बीच बचाव के लिए पहुंचीं तो उन पर भी हमला हुआ. सोनू की जेब से 16 हजार रुपये लूट लिए गए और मोबाइल छीन लिया गया. 

पीड़िता का आरोप है कि सुनील ने डॉ. अनुज, अंकित और मुकेश को फोन कर बुलाया और उनके इशारे पर पूरा हमला किया गया. रामपुर मनिहारान थाने में पूनम की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूनम और सोनू शर्मा का मेडिकल कराया गया, जबकि शादी की रस्में फिलहाल रोक दी गई हैं.

सम्बंधित ख़बरें

bride jihad case come to light in Indore
ब्राह्मण बताकर बनी दुल्हन, मुंह से न‍िकल गया 'या अल्लाह'  
बग्घी पर बैठने से पहले ही सुबोध की मौत हो गई (Photo ITG)
कार से उतरकर बग्घी पर बैठने जा रहे दूल्हे की मौत, देखकर दुल्हन हो गई बेहोश 
6 महीने बाद कब्र से क्यों निकाली शख्स की लाश?  
Salman's body was exhumed from his grave in Saharanpur (Photo: ITG)
'मां का अफेयर था, पिता को जहर देकर मारा', 6 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव  
बहू का शव छोड़ फरार हो गए ससुराल वाले  
Advertisement

गांव में पूरे घटना क्रम को लेकर दहशत और चर्चा दोनों चरम पर हैं. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने फ़ोन पर.जानकारी देते हुए बताया कि थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शादी में पहुंची दूल्हे की प्रेमिका ने शादी रुकवाने का प्रयास किया जिसमें बारातियों ने उसके साथ मारपीट की इस संबंध में पीड़िता ने थाने पर पहुंचकर तहरीर दी. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement