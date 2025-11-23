scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा में दबंगों की फायरिंग... छात्रों की कारों पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, फैलाई दहशत

ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने छात्रों की कारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहशत में आ गया. तीन कारों में गोलियों के निशान मिले, हालांकि गनीमत रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

छात्रों पर दबंगों ने की फायरिंग. (Photo: Representational)
छात्रों पर दबंगों ने की फायरिंग. (Photo: Representational)

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका ताज़ा उदाहरण कासना थाना क्षेत्र में देखने को मिला. यहां देर रात आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने छात्रों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. कार सवार छात्रों पर बरसाई गई गोलियों से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर नहीं निकले.

जानकारी के अनुसार, इस घटना की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, जो कुछ ही मिनटों में हिंसक हो गई. छात्रों की दो गाड़ियों पर करीब से गोलियां चलाई गईं, जिससे तीन वाहनों में गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. गोलियां लगने से कारों के शीशे चकनाचूर हो गए. गनीमत रही कि इस घटना में कोई छात्र घायल नहीं हुआ, वरना वारदात और भी गंभीर हो सकती थी.

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और इलाके में कुछ देर तक हड़कंप मचा रहा. इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. घटनास्थल पर गोलियों के निशान मिले. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है.

लोगों का कहना है कि इलाके में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को देखते हुए पुलिस की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए. वहीं इस घटना के बाद कासना थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. इसी के साथ आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

