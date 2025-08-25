scorecardresearch
 

Feedback

'लड़ाई कुछ नहीं थी, बस परिवार रील-पार्लर के लिए मना करता था...' निक्की मर्डर केस पर बोले पड़ोसी

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड पर पड़ोसियों का बयान आया है. पड़ोसियों ने कहा कि परिवार में कुछ लड़ाई नहीं थी. परिवार सिर्फ निक्की और उसकी बहन को रील व पार्लर के लिए मना करता था.

Advertisement
X
निक्की मर्डर केस पर आया पड़ोसियों का रिएक्शन. (Photo: Screengrab)
निक्की मर्डर केस पर आया पड़ोसियों का रिएक्शन. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों दहेज के लिए निक्की को उसके पति ने जलाकर मार डाला था. हत्याकांड को लेकर निक्की की बड़ी बहन ने पति, सास, ससुर, और जेठ (अपने खुद के पति) के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है. पति विपिन और सास की गिरफ्तारी पुलिस ने रविवार को की थी. जबकि जेठ और ससुर की गिरफ्तारी सोमवार को की गई. 

परिवार वाले रील और पार्लर के लिए मना करते थे

इस चर्चित हत्याकांड को लेकर अब निक्की के ससुराल के पड़ोसियों ने भी प्रतिक्रिया दी है. पड़ोसियों से जब पूछा गया कि निक्की और उसके पति के बीच लड़ाई क्यों होती थी. इस पर पड़ोसियों ने कहा कि लड़ाई वैसे कुछ नहीं थी. घरों वाली लड़ाई थी, जैसा कि हर जगह थोड़ी बहुत हो जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

निक्की की शादी उसी घर में हुई, जहां उसकी बड़ी बहन कंचन की हुई थी (Photo:instan/@kanchanbhati6668)
निक्की को घर से निकालकर विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे सास-ससुर... बहन कंचन ने खोले कई राज 
Nikki Murder Case: Killing in a Dowry Dispute, Husband Says - No Regrets
निक्की हत्याकांड में रील और ब्यूटी पार्लर वाला एंगल क्या? देखें रिपोर्ट 
Nikki murder case: Arrest of the third accused, childs statement is crucial.
'ऐसे दरिंदे को मर जाना चाहिए...', निक्की हत्याकांड पर पिता का बयान 
Shubhanshu Shukla grand welcome in Lucknow (Photo: ITG)
'घर आ गया भैया...', भाई से मिलकर बोले शुभांशु शुक्ला, मां ने लगाया गले तो छलक पड़े आंसू  
Who killed Nikki in Grater Noida
पति बोला 'मैंने नहीं मारा', सास-ससुर ने दिया घर से बाहर होने का हवाला... तो फिर निक्की को किसने जलाया? 

यह भी पढ़ें: सिर्फ दहेज ही नहीं, रील और पार्लर को लेकर भी झगड़ा था... निक्की भाटी हत्याकांड में अब हुए ये नए खुलासे

निक्की और उसकी बड़ी बहन इंस्टाग्राम पर रील बनाती थीं और पार्लर चलाती थीं. ऐसे में परिवार वाले दोनों को इंस्टाग्राम चलाने और रील बनाने के लिए मना करते थे. साथ ही परिवार वालों की तरफ से दोनों को पार्लर के लिए भी मना किया जाता था. 

Advertisement

हत्याकांड के बाद से निक्की का परिवार है सदमे में

एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मृतका निक्की की बहन ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतका का परिवार अभी भी सदमे में है. उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी. हालांकि हमने जांच शुरू कर दी है. आगे आने वाले सबूतों व तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी. मृतका के पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'बेटियों के पार्लर से पैसे चुराते थे दोनों दामाद, कुछ काम नहीं करते थे...’ रो-रोकर बोले निक्की भाटी के पिता

निक्की की जलाकर की गई थी हत्या

निक्की की उसके पति विपिन ने पहले दहेज की मांग को लेकर पिटाई की थी. वहीं, पिटाई के बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया. गंभीर हालत में निक्की को अस्पताल ले जाया गया था. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. 

घटना को लेकर निक्की के पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि शादी के बाद एक स्कॉर्पियो, बुलेट और कैश दिया गया था. बावजूद इसके निक्की के ससुराल वाले और दहेज की मांग करते थे. मेरे दोनों  दामाद कुछ भी कमाई नहीं करते थे. ऐसे में निक्की और उसकी बड़ी बहन ने घर के खर्च के लिए पार्लर भी खोल लिया था. हालांकि दोनों दामाद पार्लर से भी पैसा ले लेते थे.

Advertisement

निक्की के पिता के मुताबिक हाल में मैंने एक मर्सिडीज ली थी. ऐसे में विपिन की नजर इस नई कार पर भी थी. वह इस कार की भी मांग कर रहा था.   
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement