'लड़ाई कुछ नहीं थी, बस परिवार रील-पार्लर के लिए मना करता था...' निक्की मर्डर केस पर बोले पड़ोसी

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों दहेज के लिए निक्की को उसके पति ने जलाकर मार डाला था. हत्याकांड को लेकर निक्की की बड़ी बहन ने पति, सास, ससुर, और जेठ (अपने खुद के पति) के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है. पति विपिन और सास की गिरफ्तारी पुलिस ने रविवार को की थी. जबकि जेठ और ससुर की गिरफ्तारी सोमवार को की गई.

परिवार वाले रील और पार्लर के लिए मना करते थे

इस चर्चित हत्याकांड को लेकर अब निक्की के ससुराल के पड़ोसियों ने भी प्रतिक्रिया दी है. पड़ोसियों से जब पूछा गया कि निक्की और उसके पति के बीच लड़ाई क्यों होती थी. इस पर पड़ोसियों ने कहा कि लड़ाई वैसे कुछ नहीं थी. घरों वाली लड़ाई थी, जैसा कि हर जगह थोड़ी बहुत हो जाती है.

निक्की और उसकी बड़ी बहन इंस्टाग्राम पर रील बनाती थीं और पार्लर चलाती थीं. ऐसे में परिवार वाले दोनों को इंस्टाग्राम चलाने और रील बनाने के लिए मना करते थे. साथ ही परिवार वालों की तरफ से दोनों को पार्लर के लिए भी मना किया जाता था.

हत्याकांड के बाद से निक्की का परिवार है सदमे में

एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मृतका निक्की की बहन ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतका का परिवार अभी भी सदमे में है. उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी. हालांकि हमने जांच शुरू कर दी है. आगे आने वाले सबूतों व तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी. मृतका के पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

निक्की की जलाकर की गई थी हत्या

निक्की की उसके पति विपिन ने पहले दहेज की मांग को लेकर पिटाई की थी. वहीं, पिटाई के बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया. गंभीर हालत में निक्की को अस्पताल ले जाया गया था. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

घटना को लेकर निक्की के पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि शादी के बाद एक स्कॉर्पियो, बुलेट और कैश दिया गया था. बावजूद इसके निक्की के ससुराल वाले और दहेज की मांग करते थे. मेरे दोनों दामाद कुछ भी कमाई नहीं करते थे. ऐसे में निक्की और उसकी बड़ी बहन ने घर के खर्च के लिए पार्लर भी खोल लिया था. हालांकि दोनों दामाद पार्लर से भी पैसा ले लेते थे.

निक्की के पिता के मुताबिक हाल में मैंने एक मर्सिडीज ली थी. ऐसे में विपिन की नजर इस नई कार पर भी थी. वह इस कार की भी मांग कर रहा था.



