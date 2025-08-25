scorecardresearch
 

'बेटियों के पार्लर से पैसे चुराते थे दोनों दामाद, कुछ काम नहीं करते थे...’ रो-रोकर बोले निक्की भाटी के पिता

निक्की भाटी के पिता भिखारी सिंह ने अपनी बेटी की मौत से टूट चुके हैं. उन्होंने राे-रोकर अपने दामादों की पोल खोली. उन्होंने बताया कि बड़ी धूमधाम और अरमानों के साथ बेटी का ब्वाह किया था. अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में स्कॉर्पियो , बुलेट और सोने-चांदी के गहने सब कुछ दिए लेकिन लालचियों का मन नही भरा.

निक्की भाटी के पिता ने अपने दाेनों दामाद की पोल खोल दी (Photo:ITG)
निक्की भाटी के पिता ने अपने दाेनों दामाद की पोल खोल दी (Photo:ITG)

ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की भाटी की मौत ने सबको झकझोर दिया है. निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि उन्होंने बेटियों की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. लेकिन इसके बावजूद उनकी खुशियों को लूट लिया गया. पिता की आंखों से बहते आंसू और भरे गले से निकले शब्द उनके दर्द की गवाही दे रहे थे.

दहेज में दी स्कॉर्पियो, बुलेट और सोना फिर भी मांगें खत्म नहीं हुईं

भिखारी सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटी निक्की की शादी में स्कॉर्पियो , बुलेट मोटरसाइकिल और सोने-चांदी के गहने दिए. परिवार की हैसियत से कहीं अधिक खर्च कर उन्होंने रिश्ता निभाया. लेकिन दामादों की लालच की कोई सीमा नहीं थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी मर्सिडीज की डिमांड करते, कभी लाखों रुपये नकद देने का दबाव डालते. 36 लाख रुपये तक मांग की गई. कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.

बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी नाकाम

पिता ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद की और उसके लिए ब्यूटी पार्लर शुरू कराया. उम्मीद थी कि इससे बेटी का जीवन बेहतर होगा. लेकिन उनका दामाद विपिन वहीं से पैसे चुराने लगा. उन्होंने कहा दोनों दामाद कोई काम-धंधा नहीं करते थे. बस पैसों की डिमांड करना और बेटियों पर दबाव डालना ही उनकी आदत थी. वे बेटियों के पार्लर से भी चोरी करने लगे थे.

21 तारीख की रात जब सब खत्म हो गया

21 तारीख की रात निक्की के जीवन की आखिरी रात साबित हुई. परिजनों के मुताबिक, उस दिन निक्की के साथ उसके पति विपिन और ससुरालजनों ने बुरी तरह मारपीट की. बड़ी बहन कंचन ने बताया कि निक्की को पहले पीटा गया और उसके गले पर हमला किया गया. वह बेहोश हो गई. इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई. परिजन और पड़ोसियों ने किसी तरह निक्की को बचाया और पहले पास के अस्पताल, फिर फोर्टिस और उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही निक्की ने दम तोड़ दिया.

मासूम बेटे का दर्दनाक बयान वायरल

निक्की के मासूम बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसमें बच्चा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा. यह वीडियो देखकर हर कोई सन्न है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.

घर पर चले बुलडोजर

अपनी बेटी की मौत से टूट चुके पिता भिखारी सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने मांग की जिस घर में मेरी बेटी को जलाया गया, उसका भी बुलडोज़ होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल करेंगे.

बहन की आंखों देखी गवाही

निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद थी. उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को जिंदा जलते देखा. उसका बेटा भी मौजूद था, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए. कंचन की गवाही और निक्की के बेटे का बयान सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर रहा है. आम लोग लगातार पोस्ट और वीडियो शेयर करके आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं.

पति और पूरा परिवार गिरफ्तार

इस हृदयविदारक घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है. कासना थाने की पुलिस ने पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया है. ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया 21 तारीख की रात फोर्टिस अस्पताल से सूचना मिली कि एक महिला को जली हालत में भर्ती कराया गया है. उसे दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. परिवार की तहरीर पर पति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

अंतिम संस्कार के साथ टूटा परिवार

पोस्टमार्टम के बाद निक्की का शव परिजनों को सौंप दिया गया. भारी मन से परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता बार-बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों की खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्हें उनकी बेटी की लाश मिली.

---- समाप्त ----
TOPICS:

