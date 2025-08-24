scorecardresearch
 

Feedback

निक्की मर्डर केस: आरोपी पति का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी, पुलिस कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. बताया जाता है कि आरोपी विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था.

Advertisement
X
पत्नी को जलाकर मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर. (File Photo: ITG)
पत्नी को जलाकर मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर. (File Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाकर मारने वाले पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है. बताया जाता है कि वह पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने पीछा किया लेकिन विपिन रुका नहीं. जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई जो विपिन के पैर में लग गई. फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
 

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने थिनर की बोटल जहां से खरीदी थी, वो बरामद करने के लिए उसे लेकर जा रही थी. तभी विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा. जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और गोली उसके पैर में लग गई. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement