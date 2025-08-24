निक्की हत्याकांड... आरोपी पति का पुराना वीडियो आया सामने, दिल्ली में लड़की के साथ पकड़ा गया था विपिन, हुई थी पिटाई

ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है. निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था. इस दौरान उसके साथ जमकर पिटाई की गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि विपिन किसी लड़की के साथ कार में था. लड़की कार में बैठी हुई है. कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और पिटाई कर देते हैं.

आरोप है कि निक्की के पति विपिन ने शादी के बाद लगातार दहेज की डिमांड की और निक्की को प्रताड़ित किया, जिसको लेकर 21 अगस्त को मारपीट के बाद जिंदा जलाकर हत्या कर दी. निक्की के भाई का कहना है कि विपिन की नजर उसके पिता के द्वारा खरीदी गई मर्सिडीज कार पर भी थी. इसके साथ ही 60 लाख रुपये कैश भी मांग रहा था.

यहां देखें Video

निक्की के परिवार ने पहले ही स्कॉर्पियो और बुलेट दी थी, लेकिन इसके बावजूद दहेज की डिमांड कम नहीं हुई थी. इस लालच और हिंसक रवैये ने निक्की की जान ले ली. 21 अगस्त की रात आरोपियों ने निक्की के साथ मारपीट की और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. जैसे-तैसे पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

इस हत्याकांड के बाद निक्की की बहन ने आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है. पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची है. निक्की के पिता ने एनकाउंटर को लेकर कहा कि पुलिस ने सही किया. हमारी गुजारिश है कि बाकियों को भी जल्द पकड़ा जाए. निक्की हत्याकांड को लेकर आसपास के लोगों में भी गुस्सा है. लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

