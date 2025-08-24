scorecardresearch
 

Feedback

निक्की हत्याकांड... आरोपी पति का पुराना वीडियो आया सामने, दिल्ली में लड़की के साथ पकड़ा गया था विपिन, हुई थी पिटाई

ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड (Nikki murder case) में नया मोड़ सामने आया है. आरोपी पति विपिन का पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह साल 2024 में दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था. इस दौरान उसकी जमकर पिटाई की गई थी.

Advertisement
X
निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का पुराना वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का पुराना वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है. निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था. इस दौरान उसके साथ जमकर पिटाई की गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि विपिन किसी लड़की के साथ कार में था. लड़की कार में बैठी हुई है. कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और पिटाई कर देते हैं.

आरोप है कि निक्की के पति विपिन ने शादी के बाद लगातार दहेज की डिमांड की और निक्की को प्रताड़ित किया, जिसको लेकर 21 अगस्त को मारपीट के बाद जिंदा जलाकर हत्या कर दी. निक्की के भाई का कहना है कि विपिन की नजर उसके पिता के द्वारा खरीदी गई मर्सिडीज कार पर भी थी. इसके साथ ही 60 लाख रुपये कैश भी मांग रहा था.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

निक्की के पिता ने कहा कि पुलिस ने सही किया. हमारी गुजारिश है कि बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जाए. (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड: 'पुलिस ने जो किया सही किया...', एनकाउंटर पर बोले निक्की के पिता 
एनकाउंटर के बाद विपिन को पकड़कर ले जाती पुलिस. (Photo: Ramesh Ojha/ITG)
निक्की मर्डर केस: पत्नी को जिंदा जलाने वाले विपिन का ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 
निक्की के पिता की नई मर्सिडीज की मांग कर रहा था विपिन. (Photo: ITG)
'पिता की नई मर्सिडीज पर थी विपिन की नजर...', दहेज के लिए जलाकर मार दी गई निक्की के भाई का दर्द 
निक्की की बहन ने दर्ज कराया हत्या का केस. (File Photo: ITG)
स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला... पिता बोले- अब बुलडोजर चलना चाहिए 
परिवार ने निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया है. (Photo:ITG)
'पीट-पीटकर बेहोश किया, फिर जिंदा जलाया', नोएडा की निक्की पर ससुरालवालों के अत्याचार की कहानी 

निक्की के परिवार ने पहले ही स्कॉर्पियो और बुलेट दी थी, लेकिन इसके बावजूद दहेज की डिमांड कम नहीं हुई थी. इस लालच और हिंसक रवैये ने निक्की की जान ले ली. 21 अगस्त की रात आरोपियों ने निक्की के साथ मारपीट की और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. जैसे-तैसे पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज कार, 60 लाख कैश... स्कॉर्पियो-बुलेट लेने के बाद भी खत्म नहीं हुई आरोपियों की डिमांड... निक्की हत्याकांड की पूरी कहानी

इस हत्याकांड के बाद निक्की की बहन ने आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है. पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची है. निक्की के पिता ने एनकाउंटर को लेकर कहा कि पुलिस ने सही किया. हमारी गुजारिश है कि बाकियों को भी जल्द पकड़ा जाए. निक्की हत्याकांड को लेकर आसपास के लोगों में भी गुस्सा है. लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement