मर्सिडीज कार, 60 लाख कैश... स्कॉर्पियो-बुलेट लेने के बाद भी खत्म नहीं हुई आरोपियों की डिमांड... निक्की हत्याकांड की पूरी कहानी

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लालच में हुई निक्की की हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर ने शादी के बाद लगातार 35 लाख रुपये, स्कॉर्पियो और बुलेट मांगी, यह मांग पूरी की गई. इसके बावजूद वे निक्की के पिता की मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे. इसी के चलते 21 अगस्त को बेटे के सामने निक्की को बेरहमी से पीटा गया और बेहोश होने के बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

दरअसल, निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के रोहित और विपिन से हुई थी. शादी के समय स्कॉर्पियो और बुलेट दी गई. लेकिन कुछ ही महीनों बाद से और भी दहेज की मांग शुरू हो गई. निक्की के परिजनों ने कहा कि दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट व 35 लाख रुपये दिए थे. इसके बाद भी ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया. कई बार समझौता हुआ, लेकिन वे नहीं माने.

यहां देखें Video

हाल ही में निक्की के पिता ने बिजनेस परपज के लिए मर्सिडीज कार खरीदी थी. निक्की के भाई ने बातचीत में बताया कि विपिन मर्सिडीज की मांग कर रहा था और साथ में 60 लाख रुपये की भी डिमांड कर रहा था.

ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के आरोपी पति विपिन के पैर में पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था. सिरसा चौराहे के पास पीछा करने के दौरान पुलिस ने वार्निंग देते हुए गोली चलाई, जो विपिन के पैर में लगी.

Advertisement

इस दौरान पता चला कि विपिन पुलिस से थिनर की बोतल बरामद होने से बचने के लिए भागा. एनकाउंटर के बाद मृतक निक्की के पिता ने कहा कि पुलिस ने सही किया, क्योंकि अपराधी भागने की कोशिश करते ही हैं, और उन्होंने बाकियों की गिरफ्तारी की भी मांग की.

यह भी पढ़ें: स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, फिर भी निक्की को जलाकर मार डाला... पिता बोले- अब बुलडोजर चलना चाहिए

21 अगस्त की रात निक्की के पति विपिन ने निक्की के साथ मारपीट की. 6 साल का मासूम बेटा अपने पिता के सामने खड़ा देख रहा था. निक्की जब बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई.

पड़ोसियों और परिवार की मदद से जली हुई हालत में निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया. गंभीर हालत के कारण उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

यहां देखें Video

परिजनों ने कहा कि शादी के बाद ससुराल वाले लगातार मारपीट और दहेज की मांग करते रहे. निक्की की बहन कंचन की तहरीर पर पुलिस ने निक्की के पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी तीन की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है.

Advertisement

निक्की के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा रोते हुए कह रहा है कि पापा ने मम्मी को पहले पीटा, फिर कुछ डालकर लाइटर से जला दिया. निक्की के परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. निक्की के पिता ने कहा कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले.

---- समाप्त ----