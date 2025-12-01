ग्रेटर नोएडा: बारात में पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, 10 साल के मासूम के सिर में जा लगी गोली

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा स्थित जारचा थान क्षेत्र के नगला चमरू गांव में शादी के माहौल में उसे समय खलल पड़ गया जब एक बच्चे की जान पर बन आई. यहां बारात में लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग के दौरान 10 साल के कृष के सिर में गोली लग गई. मासूम बच्चे के परिजनों ने आनन-फानन में उसे ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया. बच्चे का आइसीयू में इलाज चल रहा है. अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की हालत बेहद नाजुक बताई है. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल है. फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है.

और पढ़ें

आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के नगला चमरू निवासी सतीश की बेटी की रविवार की रात को शादी थी. बारात खैरपुर गांव से आई थी. रात करीब 10 बजे घुड़चढ़ी के दौरान गांव निवासी सुनील प्रजापति का बेटा कृष भी बारात देखने गया था. लड़का और लड़की पक्ष के लोग जश्न में झूम रहे थे. इसी दौरान लाइसेंसी पिस्टल से एक पक्ष से फायरिंग शुरू कर दी गई.

एक गोली बारात देख रहे कृष के सिर में जा लगी. इससे वह खून से लथपथ होकर गिर गया. अचानक चीख पुकार मच गई. परिजन आनन-फानन बच्चे को कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे. बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी है. घटना की सूचना पर जारचा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गयी.

जारचा थाना प्रभारी कैलाशनाथ ने बताया कि ने बताया कि दो आरोपितों को हिरासत में लिया गया है. पीड़ित स्वजन से तहरीर लेकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है. घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बताया एहतियातन गांव में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

---- समाप्त ----