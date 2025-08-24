'मुझे कोई पछतावा नहीं, पति-पत्नी के बीच झगड़े आम बात...', दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले आरोपी पति का एनकाउंटर के बाद आया बयान

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है, वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसकी हेकड़ी नहीं निकली है. दहेजलोलुप नितिन ने मीडिया से कहा कि पति-पत्नी के बीच लड़ाई होना सामान्य बात है. इतना ही नहीं, उसने कहा कि मुझे इस घटना का कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा. पति-पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत सामान्य बात है. हालांकि विपिन के पत्नी निक्की पर हमला करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विपिन ने कहा कि मैंने निक्की को नहीं मारा, वह ख़ुद मरी. दरअसल, रविवार को पुलिस ने आरोपी विपिन का एनकाउंटर तब किया जब वह पुलिस हिरासत से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था. पीछा करने के दौरान पुलिस ने गोली चलाई और एक गोली उसके पैर में जा लगी.
पुलिस ने कहा कि हम मौके पर ज्वलनशील तरल पदार्थ की बोतलें बरामद करने आए थे, जिन्हें आरोपी ने आग लगाने के बाद फेंक दिया था. हमने बोतलें बरामद कर लीं, लेकिन उसी दौरान विपिन ने इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश की.
विपिन पर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप
विपिन को शनिवार को तब गिरफ्तार किया गया था, जब उसका वीडियो ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर में पत्नी निक्की के साथ मारपीट और बाल पकड़कर घसीटते हुए सामने आया था. विपिन ने गुरुवार रात निक्की को कथित तौर पर आग लगा दी थी. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.
विपिन का भाई और मां फरार
अन्य आरोपी विपिन का भाई और मां फरार हैं. इस भयावह घटना के 2 वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में महिला से मारपीट और उसके बाल पकड़कर घर से खींचने के फुटेज थे, जबकि दूसरे वीडियो में महिला सीढ़ियों से नीचे लंगड़ाती हुई दिखाई दी, जब वह जली हुई थी. निक्की की बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी उसी परिवार में हुई है जिसमें निक्की की शादी हुई थी. कंचन ने घटना का वीडियो बनाया और शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की.