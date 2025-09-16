scorecardresearch
 

झांसी: 120 रुपये को लेकर पिता और बेटे में हो रहा था विवाद, झगड़ा सुलझाने गए दादा को पोते ने मार डाला

झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के नौटा गांव में 120 रुपये के विवाद में 16 वर्षीय पोते ने अपने 60 वर्षीय दादा शेर खान की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पोते समीर खान को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है.

पत्थर मारकर बुजुर्ग की हत्या (Photo: ITG)
झांसी जिले के उल्दन थाना क्षेत्र के नौटा गांव में सोमवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां 120 रुपये को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े में 16 वर्षीय पोते ने अपने ही दादा की जान ले ली. जानकारी के मुताबिक, नौटा गांव निवासी अस्मत खान का अपने बेटे समीर खान से 120 रुपये को लेकर विवाद हो रहा था.

बात बढ़ते-बढ़ते दोनों के बीच मारपीट तक पहुंच गई. इस दौरान 60 वर्षीय शेर खान झगड़ा शांत कराने पहुंचे. लेकिन इसी बीच समीर गुस्से में आ गया और दादा शेर खान के साथ मारपीट शुरू कर दी. उसने गुस्से में पत्थर उठाकर दादा के सिर पर मार दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से शेर खान मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई.

झगड़ा शांत कराने गए दादा की गई जान

घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आरोपी पोते समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नौटा गांव से सूचना मिलने पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच में सामने आया कि परिवार में पैसों के विवाद के चलते यह घटना हुई. पुलिस ने आरोपी समीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
 

