गोरखपुर दीपक गुप्ता हत्याकांड: आधी रात मवेशी को रस्सी से खींचते दिखे गौ तस्कर, डीसीएम में लादने की थी तैयारी, CCTV आया सामने

यूपी के गोरखपुर में 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता की गौ तस्करों ने हत्या कर दी. इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें तस्कर मवेशी को रस्सी से बांधकर पिकअप/डीसीएम में डालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसी पिकअप का पीछा करने के दौरान दीपक को तस्करों ने गाड़ी में अगवा कर लिया. फिर आगे जाकर उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक दीपक नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

दरअसल, पूरा मामला गोरखपुर के पिपराइच इलाके के जंगलधूसड़ गांव का है. बीती रात यहां दबे पांव कुछ गौ तस्कर गांव में घुसे थे. वे घरों के बाहर खूंटे से बंधे मवेशियों को खोलकर ले जाने लगे. आहट हुई तो शोर मच गया. जिसपर दीपक गुप्ता इन पशु तस्करों के पीछे दौड़ पड़ा. लेकिन तस्करों ने उसे भी अगवा कर लिया और अपनी पिकअप गाड़ी में डालकर मौके से भाग निकले.

जब ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की तो लगभग 4 किमी दूर दीपक की खून से लथपथ लाश मिली. इस घटना से गांव में आक्रोश फैल गया. भीड़ ने ने एक पिकअप को पकड़कर उसमें आग लगा दी, लेकिन पशु तस्कर दूसरी गाड़ी से भाग निकले. हालांकि, एक तस्कर गांव वालों के हत्थे चढ़ गया. उसे लोगों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. पुलिस ने किसी तरह उसकी जान बचाई.

Advertisement

एसएसपी ने बताई घटना की 'सच्चाई'

इस पूरे मामले में गोरखपुर के एसएसपी राज करण नय्यर ने बताया कि उन्हें सुबह 3 बजे सूचना मिली थी कि दो पिकअप वैन में आए पशु तस्करों का ग्रामीणों ने पीछा किया. एक गाड़ी गांव में फंस गई, जिसके बाद तस्कर दूसरी गाड़ी भाग निकले. तभी एक युवक ने दूसरी गाड़ी का पीछा किया, जिसे तस्करों ने जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया. बाद में उसे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और सड़क पर गिरने से उसकी मौत हो गई.

एसएसपी ने साफ किया कि कुछ लोगों ने गोली लगने की अफवाह फैलाई थी, लेकिन बॉडी पर गोली का कोई निशान नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की 5 टीमें आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हैं. ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़कर पीटा था, जिसका इलाज चल रहा है. इस दौरान एक पुलिसकर्मी को भी पत्थर लगा. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----