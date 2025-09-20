scorecardresearch
 

Feedback

गोरखपुर में दारोगा की दबंगई, दुर्गा पंडाल तोड़ने के बाद अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़- Video

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से दारोगा की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक दारोगा पहले दुर्गा पंडाल तोड़ता है. वहीं जब समिति के लोग इसका विरोध करते हैं तो दारोगा दुर्गा समिति के अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ देता है.

Advertisement
X
दारोगा ने दुर्गा पंडाल समिति के अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़. (Photo: Screengrab)
दारोगा ने दुर्गा पंडाल समिति के अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में थप्पड़ बाज दारोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दारोगा दुर्गा समिति के अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ रहा है और भद्दी-भद्दी गालियां दे रहा है. बताया यह भी जा रहा है कि चौकी इंचार्ज ने दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए गए पंडाल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

दारोगा कि इस हरकत से नाराज समिति के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि माता का पंडाल 18 सालों से रखा जा रहा है. कभी कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन चौकी इंचार्ज ने हमारे हिंदू धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाया है. वह आकर माफी मांगे और उन्हें बर्खास्त किया जाए.

दरअसल, गोरखपुर के सिंघड़िया पर श्री- श्री दुर्गा पूजा युवा गोल्डेन छात्र समिति द्वारा पिछले 18 साल से प्रतिमा के लिए पंडाल बनाया जा रहा है. यहां नवरात्र में दुर्गा मां की प्रतिमा रखी जाती है. इसी बीच शुक्रवार की रात 1 बजे कैंट थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज नवीन कुमार राय पहुंच गए. इसके बाद सिंघड़िया चौराहे के पास बने पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ बीच-बचाव के लिए आई. (Photo: Screengrab)
डॉक्टर को लगातार जड़े 12 थप्पड़, इस वजह से बढ़ा विवाद तो गुस्साए परिजन, Video Viral 
bengaluru-bmtc-bus-driver-woman-passenger-slap-video-viral-debate
बस में महिला ने ड्राइवर को मारा थप्पड़, ड्राइवर ने भी किया पलटवार, वीडियो पर छिड़ी बहस 
चाची ने भतीजे संग कर ली शादी. (Photo: Screengrab)
चाची ने भतीजे संग रचाई शादी... रामपुर में सामने आई अजीबोगरीब कहानी 
बेटे के स्कूल में पिता ने तोड़ा दम (Photo: Screengrab)
बेटे के स्कूल में पिता ने तोड़ा दम, फॉर्म पर सिग्नेचर के दौरान कुर्सी से गिरे और हो गई मौत 
Rape Accused Arrested
व्यापारी की पत्नी को ऑनलाइन फंसाया, होटल बुलाकर किया रेप और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल 

यह भी पढ़ें: दे थप्पड़...दे थप्पड़... iPhone 17 के लिए ऐपल स्टोर के बाहर जमकर हुई मारपीट, Video

Advertisement

मारपीट के बाद मोबाइल भी तोड़ा

पंडाल क्षतिग्रस्त करने को लेकर चौकी इंचार्ज की समिति के अध्यक्ष नीतीश से बहस भी हुई. जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ा और गालियां दी. साथ ही मोबाइल भी तोड़ दिया. दुर्गा पूजा युवा गोल्डेन छात्र समिति के सदस्य अमरनाथ निषाद ने बताया कि लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा के समय हमेशा हम लोग पंडाल बनाते चले आए हैं. 

समिति के लोगों ने चौकी इंचार्ज को की बर्खास्त करने की मांग

अभी तक कभी भी विवाद नहीं हुआ. लेकिन शुक्रवार की रात एक बजे इंजीनियरिंग कॉलेज के चौकी इंचार्ज नवीन कुमार राय आए और पंडाल ध्वस्त कर दिया. साथ ही समिति के अध्यक्ष से मारपीट भी की.

अमरनाथ ने बताया कि हमारा पंडाल अभी तक दो फीट रोड के बीच में नहीं गया. कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति हमारा पंडाल आकर देख सकता है. चौकी इंचार्ज को माफी मांगना चाहिए. साथ ही उन्हें योगी सरकार की तरफ से बर्खास्त भी किया जाना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement