गोरखपुर में दारोगा की दबंगई, दुर्गा पंडाल तोड़ने के बाद अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़- Video

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में थप्पड़ बाज दारोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दारोगा दुर्गा समिति के अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ रहा है और भद्दी-भद्दी गालियां दे रहा है. बताया यह भी जा रहा है कि चौकी इंचार्ज ने दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए गए पंडाल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

दारोगा कि इस हरकत से नाराज समिति के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि माता का पंडाल 18 सालों से रखा जा रहा है. कभी कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन चौकी इंचार्ज ने हमारे हिंदू धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाया है. वह आकर माफी मांगे और उन्हें बर्खास्त किया जाए.

दरअसल, गोरखपुर के सिंघड़िया पर श्री- श्री दुर्गा पूजा युवा गोल्डेन छात्र समिति द्वारा पिछले 18 साल से प्रतिमा के लिए पंडाल बनाया जा रहा है. यहां नवरात्र में दुर्गा मां की प्रतिमा रखी जाती है. इसी बीच शुक्रवार की रात 1 बजे कैंट थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज नवीन कुमार राय पहुंच गए. इसके बाद सिंघड़िया चौराहे के पास बने पंडाल को क्षतिग्रस्त कर दिया.

मारपीट के बाद मोबाइल भी तोड़ा

पंडाल क्षतिग्रस्त करने को लेकर चौकी इंचार्ज की समिति के अध्यक्ष नीतीश से बहस भी हुई. जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने अध्यक्ष को थप्पड़ जड़ा और गालियां दी. साथ ही मोबाइल भी तोड़ दिया. दुर्गा पूजा युवा गोल्डेन छात्र समिति के सदस्य अमरनाथ निषाद ने बताया कि लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा के समय हमेशा हम लोग पंडाल बनाते चले आए हैं.

समिति के लोगों ने चौकी इंचार्ज को की बर्खास्त करने की मांग

अभी तक कभी भी विवाद नहीं हुआ. लेकिन शुक्रवार की रात एक बजे इंजीनियरिंग कॉलेज के चौकी इंचार्ज नवीन कुमार राय आए और पंडाल ध्वस्त कर दिया. साथ ही समिति के अध्यक्ष से मारपीट भी की.

अमरनाथ ने बताया कि हमारा पंडाल अभी तक दो फीट रोड के बीच में नहीं गया. कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति हमारा पंडाल आकर देख सकता है. चौकी इंचार्ज को माफी मांगना चाहिए. साथ ही उन्हें योगी सरकार की तरफ से बर्खास्त भी किया जाना चाहिए.

