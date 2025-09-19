दे थप्पड़...दे थप्पड़... iPhone 17 के लिए ऐपल स्टोर के बाहर जमकर हुई मारपीट, Video

iPhone 17 सीरीज की सेल शुरू हो गई है. 9 सितंबर को लॉन्च हुए iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air की सेल आज यानी 19 सितंबर से शुरू हो गई है. दिल्ली और मुंबई स्थित ऐपल स्टोर पर लोगों की लंबी लाइन लगी है. बड़ी संख्या में लोग ऐपल के लेटेस्ट फोन्स को खरीदने पहुंच रहे हैं.

Apple Store BKC पर भीड़ में कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी. इसका वीडियो सामने आया है. मुंबई के जियो सेंटर स्थित इस ऐपल स्टोर पर भीड़ इकट्ठा थी. लाइन में लगे लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे. इसकी बीच कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी. हालांकि, मौके पर मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हालात को संभाला और स्थिति को काबू में कर लिया.

iPhone 17 को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऐपल स्टोर्स के बाहर इकट्ठा हुए हैं. कुछ लोग इन फोन्स को खरीदने के लिए रात से लाइन में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. ऐपल स्टोर के बाहर भीड़ सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली और दूसरी जगहों पर भी है.

सबसे पहले iPhone पाने की चाहत...

वैसे तो लेटेस्ट iPhone ऑनलाइन और दूसरे रिटेल स्टोर्स पर भी मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट iPhone पाने की चाहत लोगों को स्टोर तक खींच ही लाती है. ऐसे तस्वीरें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई मार्केट में देखने को मिलती हैं, जब लोग ऐपल स्टोर के बाहर लंबी लाइन में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं.

दिल्ली के साकेत सेलेक्ट सिटी स्थित Apple Store पर एक मुस्लिम शख्स ने iPhone 17 Pro Max का कॉस्मिक ऑरेंज कलर खरीदा. लोग इस कलर को भगवा से जोड़ रहे हैं. खासकर सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही है. इस कलर वेरिएंट को खरीदने के बाद शख्स ने बताया कि वो मुस्लिम है, लेकिन ये कलर उसे पसंद है.

उसने बताया कि इस बार iPhone में कई अपग्रेड हुए हैं. खासकर ये कलर उसे काफी ज्यादा आकर्षक लगता है. इस बार ये ऐपल का फ्लैगशिप कलर है, जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है. प्री-ऑर्डर में ही iPhone 17 Pro सीरीज का ये कलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था.

VIDEO | Delhi: After buying the iPhone 17 series phone, a customer says, "I was in the queue since morning, and I am excited to buy the iPhone of this colour. In India, this saffron-coloured phone will become very popular. I am a Muslim, but I love this colour..."#iPhone17… pic.twitter.com/jdMjvx4GVn — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025

कितनी है कीमत?

Apple के लेटेस्ट फोन्स की बात करें, तो iPhone 17 की कीमत 82,900 रुपये से शुरू है. iPhone Air को कंपनी ने 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को आप क्रमशः 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं.

इन फोन्स पर 5000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. आप इन फोन्स को ना सिर्फ Apple Store और Apple की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. बल्कि ये फ्लिपकार्ट, ऐमेजॉन से जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और दूसरे ऑफलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध हैं.

