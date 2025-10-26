scorecardresearch
 

BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दुर्लभ बीमारी से ग्रसित युवक को दी नई जिंदगी, सर्जरी कर निकाली गांठें

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी करके युवक की जान बचाई है. बताया जाता है कि युवक फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस(एएफपी) बीमारी से ग्रसित था.

फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस(एएफपी) बीमारी से ग्रसित युवक, जिसकी डॉक्टरों ने की सर्जरी. (Photo: Screengrab)
गोरखपुर जिले के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी जटिल सर्जरी हुई है, जिससे न सिर्फ युवक को कैंसर के खतरे से बचाया गया है बल्कि उसकी जान भी बची है. दरअसल महज़ 28 वर्षीय युवक फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस(एएफपी) नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित था. जिससे उसकी बड़ी आंत में गांठें बनने लगी थी.

सही से खा-पी नहीं पा रहा था युवक

ऐसे में युवक इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचा. गगहा थानाक्षेत्र के रहने वाले युवक की जब जांच की गई तो बड़ी आंत में कई गांठें मिली. जिसके चलते युवक सही से खा-पी भी नहीं पा रहा था. यहां तक कि उसे शौच में भी दिक्कत हो रही थी. इसके अलावा उसका वजन भी लगातार घटना जा रहा था. साथ ही उसके शरीर में हमेशा दर्द भी बना रहता था.

यह भी पढ़ें: ब्रेन सर्जरी से पहले ही हो गई मौत... भावुक कर देगी SMS हॉस्पिटल अग्निकांड में मारी गईं सर्वेश देवी की कहानी

डॉक्टर ने जांच में पाया कि ये गांठ आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकती है. ऐसे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभिषेक जीना और डॉक्टर दीपक सिंह की टीम ने युवक की सर्जरी. सर्जरी के दौरान युवक की बड़ी आंत को काटकर निकाल दिया गया. जबकि छोटी आंत को बड़ी आंत का रूप देते हुए उसे लगाया गया.

सर्जरी से युवक को मिली नई जिंदगी

सर्जरी के दौरान शौच के लिए भी एक विशेष आकार का भाग बनाया गया. जिससे युवक का शौच का प्राकृतिक रास्ता भी तैयार हो गया. इस सर्जरी से न सिर्फ युवक की जान बची है. बल्कि युवक अब अपने पुराने दिनचर्या पर भी लौट रहा है.

इस जटिल सर्जरी को जहां चमत्कार कहा जा रहा है. वहीं डॉक्टरों ने कहा कि यह केस बहुत ही दुर्लभ था. थोड़ा सा भी इधर-उधर होता तो युवक की जान जा सकती थी. 

---- समाप्त ----
